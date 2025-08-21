Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

За 2 тижні дізнаємось, чи буде мир в Україні, можливо, доведеться діяти інакше – Трамп

Трамп встановив двотижневий дедлайн щодо мирного врегулювання війни в Україні
Фото: Getty Images

Протягом двох тижнів стане зрозуміло, чи варто досягти врегулювання війни Росії проти України найближчим часом.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв’ю ведучому подкасту Todd Starnes Show.

Чи буде мир в Україні за два тижні

Журналіст запитав у президента США про ймовірність миру для України.

Зараз дивляться

– Я сказав би, що протягом двох тижнів ми дізнаємося про це в той чи інший спосіб. Після цього нам, можливо, доведеться діяти інакше. Але ми дізнаємося про це дуже скоро, – заявив Дональд Трамп.

У вівторок, 19 серпня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні 15 днів будуть критично важливими для визначення гарантій безпеки для України.

За його словами, є робота, яку потрібно виконати заздалегідь щодо гарантій безпеки та надання їм реального змісту.

На думку президента Франції, Російська Федерація є дестабілізаційною силою та хижаком біля дверей Європи.

Читайте також
Цю війну треба завершувати, Путін нічого не розуміє, крім сили і тиску – Зеленський
Зеленський

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніДональд ТрампСША-УкраїнаУкраїна-Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь