ВСУ поразили российский эшелон с топливом возле станции Джанкой

В ночь на 21 августа Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины провели спецоперацию вблизи железнодорожной станции Джанкой во временно оккупированном Крыму.

Украинские бойцы уничтожили подвижной состав с горюче-смазочными материалами, чем нанесли удар по логистике врага.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Удар по эшелону с ГМС возле станции Джанкой: что известно

По данным Генштаба, группа ССО нанесла удар по подвижному составу противника, который транспортировал топливо для обеспечения российской группировки на юге Украины.

Взрыв уничтожил цистерны с ГМС, что сразу привело к перебоям в работе железнодорожного узла.

Есть ли среди оккупантов погибшие и пострадавшие, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что бойцы ГУР уничтожили в Черном море недалеко от временно оккупированного Железного Порта Херсонской области катер с российскими оккупантами.

Все пять членов экипажа ликвидированы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 275-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

