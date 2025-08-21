ВСУ поразили российский эшелон с топливом возле станции Джанкой
В ночь на 21 августа Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины провели спецоперацию вблизи железнодорожной станции Джанкой во временно оккупированном Крыму.
Украинские бойцы уничтожили подвижной состав с горюче-смазочными материалами, чем нанесли удар по логистике врага.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Удар по эшелону с ГМС возле станции Джанкой: что известно
По данным Генштаба, группа ССО нанесла удар по подвижному составу противника, который транспортировал топливо для обеспечения российской группировки на юге Украины.
Взрыв уничтожил цистерны с ГМС, что сразу привело к перебоям в работе железнодорожного узла.
Есть ли среди оккупантов погибшие и пострадавшие, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что бойцы ГУР уничтожили в Черном море недалеко от временно оккупированного Железного Порта Херсонской области катер с российскими оккупантами.
Все пять членов экипажа ликвидированы.
