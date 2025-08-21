ЗСУ уразили російський ешелон із пальним біля станції Джанкой

У ніч проти 21 серпня Сили спеціальних операцій Збройних Сил України провели спецоперацію поблизу залізничної станції Джанкой у тимчасово окупованому Криму.

Українські бійці знищили рухомий склад із пально-мастильними матеріалами, чим завдали удару по логістиці ворога.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по ешелону із ПММ біля станції Джанкой: що відомо

За даними Генштабу, група ССО завдала удару по рухомому складу противника, який транспортував паливо для забезпечення російського угруповання на півдні України.

Вибух знищив цистерни з ПММ, що одразу призвело до перебоїв у роботі залізничного вузла.

Чи є серед окупантів загиблі та постраждалі наразі невідомо.

Раніше повідомлялося, що бійці ГУР знищили у Чорному морі неподалік тимчасово окупованого Залізного Порту Херсонської області катер з російськими окупантами.

Усі п’ятеро членів екіпажу ліквідовані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

