ЗСУ уразили російський ешелон із пальним біля станції Джанкой
У ніч проти 21 серпня Сили спеціальних операцій Збройних Сил України провели спецоперацію поблизу залізничної станції Джанкой у тимчасово окупованому Криму.
Українські бійці знищили рухомий склад із пально-мастильними матеріалами, чим завдали удару по логістиці ворога.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Удар по ешелону із ПММ біля станції Джанкой: що відомо
За даними Генштабу, група ССО завдала удару по рухомому складу противника, який транспортував паливо для забезпечення російського угруповання на півдні України.
Вибух знищив цистерни з ПММ, що одразу призвело до перебоїв у роботі залізничного вузла.
Чи є серед окупантів загиблі та постраждалі наразі невідомо.
Раніше повідомлялося, що бійці ГУР знищили у Чорному морі неподалік тимчасово окупованого Залізного Порту Херсонської області катер з російськими окупантами.
Усі п’ятеро членів екіпажу ліквідовані.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.