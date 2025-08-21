После атаки дронов горит Новошахтинский НПЗ в Ростовской области РФ

В ночь на 21 августа дроны атковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области РФ, там начался пожар.

Атака на Новошахтинский НПЗ

По данным российских пабликов, очевидцы слышали около пяти взрывов в Новошахтинске.

Они также публикуют многочисленные кадры масштабного пожара на местном НПЗ, который вспыхнул после атаки беспилотников.

Сейчас смотрят

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о якобы отражении атаки в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском, Тарасовском районе.

— В Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Предварительно, никто из людей не пострадал. На месте работают экстренные службы, — утверждает он, не уточняя, о каком предприятии идет речь.

При этом в Минобороны РФ утверждают, что этой ночью сбили над Ростовскойобластью 21 беспилотник.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 275-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.