Безпекові гарантії для України матимуть два рівні – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав два рівні безпекових гарантій для України.

Два рівні безпекових гарантій для України

Безпекові гарантії для України матимуть два рівні, повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

– По-перше, я погоджуюся, що Україна, Сполучені Штати та Європа працюють разом, спільно. І ми говоримо про безпекові гарантії. Ми думаємо, що буде два рівні. На першому рівні буде, власне, встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогню, або поєднання і того, і іншого, – повідомив він під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Отже, перший рівень буде для того, щоби Збройні Сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які труднощі, сказав Рютте.

Зараз дивляться

Генсек НАТО зазначив, що другий рівень безпекових гарантії забезпечать США та Європа, і робота над цим вже триває.

– І, як ми всі знаємо, Будапештський меморандум і Мінські переговори також не дали реальних гарантій. Тож наші нові гарантії не повинні бути такими. Ми працюємо разом — Україна, Європа та Сполучені Штати — щоб забезпечити такий рівень цих гарантій, щоб Володимир Володимирович, сидячи в Москві, навіть не думав про те, щоб знову напасти на Україну, – наголосив Рютте.

Нагадаємо, що 22 серпня президент Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте зустрілися у Києві та обговорили спільні кроки для наближення завершення війни, зокрема питання гарантій безпеки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.