РФ намеренно атаковала американский завод в Мукачево, чтобы отпугнуть инвесторов – ISW

Россия нанесла ракетный удар по американскому заводу Flex в Мукачево 21 августа, вероятно, чтобы помешать Соединенным Штатам и европейским союзникам инвестировать в украинский бизнес.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

ISW об атаке на американский завод Flex в Мукачево

Аналитики ISW считают, что Россия, вероятно, преследовала цель помешать американским и европейским инвестициям в Украину и открытию бизнеса в Украине.

По данным института, подготовка к удару длилась несколько недель.

— Россия, вероятно, готовилась к этому удару в течение нескольких недель, накапливая беспилотники и ракеты на фоне текущих американо-российских переговоров и саммита на Аляске 15 августа, — отмечают эксперты.

Накануне саммита РФ проводила менее масштабные атаки, чтобы позиционировать себя как добросовестного переговорщика, одновременно накапливая боеприпасы для массированных ударов после встречи.

Напомним, что во время ночной атаки 21 августа две российские ракеты попали в Мукачево — районный центр в Закарпатской области в 35 км от венгерской границы.

Россия разрушила американский завод электроники Flex, который является крупнейшим работодателем города с почти 3 тыс. работников.

По имеющимся данным, погибших нет, однако пострадали 23 человека, 6 из которых находятся в больницах области.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Flex — это гражданское предприятие США, которое производит товары для дома, такие как кофеварки.

