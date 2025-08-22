РФ навмисно атакувала американський завод у Мукачеві, щоб відлякати інвесторів – ISW

Росія завдала ракетного удару по американському заводу Flex у Мукачеві 21 серпня, ймовірно, щоб перешкодити Сполученим Штатам та європейським союзникам інвестувати в український бізнес.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

ISW про атаку по американському заводу Flex у Мукачеві

Аналітики ISW вважають, що Росія, імовірно, мала на меті перешкодити американським та європейським інвестиціям в Україну та відкриттю бізнесу в Україні.

За даними інституту, підготовка до удару тривала кілька тижнів.

— Росія, ймовірно, готувалася до цього удару протягом кількох тижнів, накопичуючи безпілотники та ракети на тлі поточних американо-російських переговорів і саміту на Алясці 15 серпня, – зазначають експерти.

У переддень саміту РФ проводила менші за масштабом атаки, щоб позиціювати себе як добросовісного перемовника, водночас накопичуючи боєприпаси для масованих ударів після зустрічі.

Нагадаємо, що під час нічної атаки 21 серпня дві російські ракети влучили в Мукачево – районний центр у Закарпатській області за 35 км від угорського кордону.

Росія зруйнувала американський завод електроніки Flex, який є найбільшим роботодавцем міста з майже 3 тис. працівників.

За наявними даними, загиблих немає, проте постраждали 23 людини, 6 з яких перебувають у лікарнях області.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Flex – це цивільне підприємство США, яке виробляє товари для дому, такі як кавоварки.

