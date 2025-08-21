Обстріл України 21 серпня: загиблий у Львові та 15 поранених у Мукачеві

Під час масованого обстрілу України у ніч з 20 на 21 серпня Росія використала 614 засобів повітряного нападу – 574 дрони та 40 ракет (чотири Кинджали, два Іскандер-М/KN, 19 крилатих Х-101, 14 Калібрів та ще одну невстановленого типу). Вдалося збити або подавили 577 цілей.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще на трьох.

Під основним ударом були західні області, де зафіксовано найсерйозніші наслідки.

Детальніше про обстріл України сьогодні, 21 серпня — у матеріалі на Фактах ICTV.

Обстріл Львова 21 серпня

Перші вибухи у Львові пролунали близько 05:00 – місто спочатку атакували ударні безпілотники типу Шахед, а згодом туди попрямувала ракета.

Зафіксовано влучання в кількох районах міста. Загалом пошкоджено 26 будинків, зірвано п’ять дахів, вибито 155 вікон.

Наразі відомо про одного загиблого та трьох травмованих внаслідок комбінованої атаки.

Один чоловік перебуває у тяжкому стані, його наразі оперують.

Ракетний удар по Мукачеву Закарпатської області

Тут зафіксовано два ракетні удари по території цивільного підприємства у Мукачеві, де спалахнула масштабна пожежа. Йдеться про завод Флекс з американськими інвестиціями, де виробляють кавомашини.

Внаслідок обстрілу зруйновано складські приміщення підприємства, поранено 15 людей. Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій із травмованих — 22 роки, найстаршому — 63.

Крім того, внаслідок падіння падіння БпЛА зафіксовано пошкодження у селі Липовець Хустського району Закарпатської області.

Жертв немає, але понівечено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередачі.

Вибухи в Рівному – наслідки

Рівне 21 серпня спочатку атакували крилатими ракетами Калібр, а потім ударними дронами типу Шахед.

Внаслідок падіння уламків збитої повітряної цілі загорівся дах приватного будинку, пожежу вже ліквідували.

Також вибиті вікна в приміщенні комунальної власності.

На щастя, люди постраждали.

Атака на Луцьк

Протягом ночі та ранку 21 серпня ворог атакував Луцьк та Волинську область ударними БпЛА та ракетами. Загалом зафіксовано 12 ворожих цілей.

Наразі відомо про незначні руйнування будівель.

Інформації про загиблих та потерпілих немає.

Обстріл Хмельницької області

Керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів про наслідки комбінованої атаки по регіону.

За його словами, вночі 21 серпня силами ППО знищено одну крилату ракету, два безпілотники типу Shahed, ще сім БпЛА були локаційно втрачені.

Інформація про загиблих, поранених чи руйнування не надходила.

Ракетний обстріл Запоріжжя

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю сьогодні пошкоджено кілька промислових об’єктів та житлові будинки, люди не постраждали.

Вибуховою хвилею понівечило вісім багатоповерхівок та два приватні будинки. Серед пошкоджень: вибиті вікна, балкони, покрівля.

Крім того, ворог скинув три авіабомби одне з сіл Пологівського району Запорізької області. Тут постраждала 85-річна жінка, у якої переломи, рвані рани та контузія.

Удар по Дніпропетровщині

Вночі 21 серпня у Дніпропетровській області сили ППО відбивали комбіновану атаку ворога: збили 18 безпілотників і дві ракети.

За даними ОВА, в Юр’ївській громаді Павлоградського району внаслідок атаки БпЛА виникло кілька пожеж, постраждав 48-річний чоловік, пошкоджена інфраструктура.

Крім того, окупанти обстрілювали із артилерії Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Покровську громади. Тут пошкоджені п’ять приватних будинків, стільки ж господарських споруд, авто, газогін та лінії електропередачі.

У Синельниківському району через влучання дронів виникли пожежі на двох підприємствах та газогоні.

У Царичанській громаді Дніпровського району – пошкоджено приватний будинок та ЛЕП.

Комбінована атака на Черкащині

У Черкаській області вночі 21 серпня відбивали комбіновану атаку окупантів.

За попередніми даними, в межах регіону знищено шість російських ракет і 12 дронів.

Інформації про травмованих наразі немає, проте уламками збитої ракети пошкоджено житлові будинки у Золотоніському районі. На місці працюють усі необхідні служби.

Атака на Київщину 21 серпня

Під час нічного обстрілу України під ударом була також Київська область, де сили ППО працювали по ворожих цілях.

Є збиті ворожі цілі, постраждалих серед населення немає, влучання в обʼєкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, кажуть в ОВА.

– Мисливцями з проєкту Чисте небо цієї ночі перехоплено майже пʼять десятків ворожих дронів, – йдеться у повідомленні.

У Києві та на підступах до столиці сьогодні вночі також збивали повітряні цілі, на щастя, без наслідків.

Атака дронів на Кіровоградщині

У Кіровоградській області внаслідок знищення ворожого безпілотника сталося займання сухої трави на відкритій місцевості.

Пожежу станом на зараз ліквідовано. Обстановка в громадах контрольована.

Повітряна тривога в регіоні сьогодні вночі та вранці лунала тричі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

