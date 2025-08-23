Укр Рус
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

Архиепископ Аляски извинился за встречу с Путиным

Главное
  • Встреча состоялась на Аляске во время саммита по Украине 15 августа
  • Верующие осудили отсутствие призывов прекратить войну
  • Иерарх и Путин обменялись иконами в подарок
Ієрарх і Путін
Фото: Getty Images

Иерарх Православной церкви в Америке (ПЦА) архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий извинился за встречу с российским диктатором Владимиром Путиным во время его визита на Аляску 15 августа.

Об этом сообщили на официальном сайте Православной церкви в Америке.

Иерарх Православной церкви в Америке извинился за встречу с Путиным: что известно

В Православной церкви в США подчеркнули, что встреча не была санкционирована Священным Синодом и организована по собственной инициативе Иерарха.

Иерарх отметил, что его встреча с Путиным была направлена на достижение мира. Однако многие люди выразили ему свое возмущение тем, что иерарх не обратился к Путину с призывом прекратить войну.

— Я хочу выразить свои искренние извинения тем, кто испытал боль, страдания или растерянность из-за моих действий в последние дни. Я глубоко сожалею о скандале, который я вызвал, — заявил Иерарх.

Также он заявил, что церковь всегда призывает к милосердию и стремлению к миру и примирению для всех, кто страдает.

— Я прошу прощения у всех, кого мои действия обидели или огорчили, особенно у тех, кто потерял близких. Пусть Христос, Князь Мира, быстро положит конец кровопролитию, утешит тех, кто потерял близких, — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча проходила на мемориальном кладбище в Анкоридже. Иерарх подарил кремлевскому диктатору икону Германа Аляскинского. Путин, в свою очередь, подарил ему две иконы.

Путин Путін

