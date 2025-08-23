Архієпископ Аляски вибачився за зустріч із Путіним

Головне Зустріч відбулася на Алясці під час саміту щодо України 15 серпня

Віряни засудили відсутність закликів припинити війну

Ієрарх і Путін обмінялися іконами у подарунок

Ієрарх Православної церкви в Америці (ПЦА) архієпископ Сіткинський та Аляскинський Олексій вибачився за зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним під час його візиту на Аляску 15 серпня.

Про це повідомили на офіційному сайті Православної церкви в Америці.

Ієрарх Православної церкви в Америці вибачився за зустріч із Путіним: що відомо

У Православній церкві в США наголосили, що зустріч не була санкціонована Священним Синодом і організована із власної ініціативи Ієрарха.

Ієрарх зазначив, що його зустріч із Путіним мала на меті прагнення до миру. Проте багато людей висловили йому своє обурення, що він не звернувся до Путіна із закликом припинити війну.

– Я хочу висловити свої щирі вибачення тим, хто зазнав болю, страждань або розгубленості через мої дії останніми днями. Я глибоко шкодую про скандал, який я спричинив, – заявив Ієрарх.

Також він заявив, що церква завжди закликає до милосердя та до прагнення миру і примирення для всіх, хто страждає.

– Я прошу прощення у всіх, кого мої дії образили або засмутили, особливо у тих, хто втратив близьких. Нехай Христос, Князь Миру, швидко покладе край кровопролиттю, втішить тих, хто втратив близьких, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зустріч проходила на меморіальному цвинтарі в Анкориджі. Ієрарх подарував кремлівському диктатору ікону Германа Аляскинського. Путін, у своє чергу, подарував йому дві ікони.

