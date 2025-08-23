Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Що таке 5-та стаття НАТО та коли її застосовують
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після перших матчів плейоф відбору
Фінансування ВПО у серпні: коли очікувати виплат
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Напрацювання щодо гарантій безпеки для України будуть готові в найближчі дні – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом гарантії безпеки та спільну роботу у цьому напрямі з партнерами. Напрацювання будуть готові найближчими днями.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський провів розмову з Схоофом

– Обговорили гарантії безпеки. Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні. Говорили про те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу та допомогти з гарантуванням безпеки, – розповів Зеленський.

Глава держави також обговорив з прем’єром Нідерландів дипломатичну роботу з партнерами та зустрічі у Вашингтоні.

Зараз дивляться

Зеленський висловив переконання, що зараз є реальний шанс закінчити війну і Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир.

Утім Росія не демонструє жодних намірів до миру зі свого боку та продовжує обстріли українських міст.

– Ми однаково розцінюємо всі сигнали, які звучать із Москви цими днями. Потрібен тиск, який змінить їхню позицію, і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання, – наголосив президент.

Крім того, Зеленський і Схооф говорили про спільні проєкти Києва та Австердама, про інвестиції в українське оборонне виробництво. Президент додав, що готуються важливі домовленості та зустрічі найближчим часом.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, лише після того як пропишуть всю інфраструктуру гарантій безпеки для України, стане зрозуміло, яку роль матимуть конкретні країни.

Читайте також
США та Україна завершують роботу над гарантіями безпеки: модель узгодять до кінця наступного тижня
Рубіо та Єрмак обговорили гарантії безпеки для України

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийНідерланди
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь