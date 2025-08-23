Напрацювання щодо гарантій безпеки для України будуть готові в найближчі дні – Зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом гарантії безпеки та спільну роботу у цьому напрямі з партнерами. Напрацювання будуть готові найближчими днями.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

– Обговорили гарантії безпеки. Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні. Говорили про те, як Нідерланди можуть збільшити свою залученість до цього процесу та допомогти з гарантуванням безпеки, – розповів Зеленський.

Глава держави також обговорив з прем’єром Нідерландів дипломатичну роботу з партнерами та зустрічі у Вашингтоні.

Зеленський висловив переконання, що зараз є реальний шанс закінчити війну і Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир.

Утім Росія не демонструє жодних намірів до миру зі свого боку та продовжує обстріли українських міст.

– Ми однаково розцінюємо всі сигнали, які звучать із Москви цими днями. Потрібен тиск, який змінить їхню позицію, і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання, – наголосив президент.

Крім того, Зеленський і Схооф говорили про спільні проєкти Києва та Австердама, про інвестиції в українське оборонне виробництво. Президент додав, що готуються важливі домовленості та зустрічі найближчим часом.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, лише після того як пропишуть всю інфраструктуру гарантій безпеки для України, стане зрозуміло, яку роль матимуть конкретні країни.

