Родичі Путіна увійшли у новий санкційний список України проти РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими вводяться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про синхронізацію та запровадження санкцій проти російського агресора та його спонсорів.

Нові санкції проти Росії та спонсорів агресії

Як повідомляє Офіс президента, повністю синхронізовано санкції, які цьогоріч запровадила Канада проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на війну Росії проти України.

Санкції стосуватимуться 74 фізичних і 65 юридичних осіб, які пов’язані з промисловим і енергетичним сектором РФ, російським ВПК, поширенням пропаганди за кордоном, інформаційними операціями проти України, а також з органами влади РФ та силовими структурами Білорусі.

Серед них:

Олчіпс, який постачає на територію Росії товари подвійного призначення, зокрема мікроелектроніку;

китайські Хенгуе Тек – постачальник електронних інтегральних схем;

Вай-ел-ейч Електронікс Ейч-кей Ко – дистриб’ютор електронних компонентів;

кіпрський Азія Шіппінг Холдинг – власник суден, які перевозять зброю та боєприпаси з Північної Кореї до Росії;

Парамаунт Енерджі енд Коммодітіс СА, що пов’язана з російською торгівлею нафтою;

особи, пов’язані з компанією Трансморфлот та Архангельським морським портом.

Як зазначили в Офісі президента, ці санкції вже частково синхронізовані в європейських партнерів.

– Україна продовжить працювати над синхронізацією санкцій інших союзників, а також разом з партнерами готує рішення про синхронізацію українських санкцій у юрисдикціях партнерів, – йдеться у повідомленні.

В іншому указі, підписаному президентом, санкції стосуються 28 осіб, які залучені до ведення бізнесу на тимчасово окупованій території України та пропагандистської діяльності, зокрема блогери та воєнні кореспонденти.

У санкційний список потрапили родичі російського диктатора Володимира Путіна. Серед них:

його колишня дружина Людмила Очеретна та її нинішній чоловік Артур Очеретний;

двоюрідний брат Михайло Путін;

племінники Михайло Путін та Михайло Шеломов;

колишній чоловік доньки Путіна Катерини Тихонової Ігор Зеленський.

Під санкції потрапила колишня секретарка Путіна Марина Єнтальцева, глава управління справами президента РФ Олександр Колпаков.

Крім цього, санкції стосуються доньки експрезидента РФ Бориса Єльцина (1991-1999 роки) Тетяни Юмашевої та її чоловіка Валентина Юмашева.

Як стверджує Володимир Зеленський, триває робота із правоохоронними органами країн-партнерів щодо кожного прізвища.

На його думку, всі спільники російських окупантів так чи інакше відповідатимуть за скоєне проти України.

Джерело : Офіс президента

