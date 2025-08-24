Стала ли Украина ближе к миру: политолог и военный эксперт о главных событиях недели

Вторым важным положительным моментом является и то, что удалось избежать повторения скандала в Овальном кабинете, который произошел в феврале во время визита Зеленского.

— И то, что Трамп на этой встрече не принуждал нас, тем более в агрессивной форме, к выполнению российских требований — это уже большой положительный результат. Потому что было много опасений, что данная встреча в Вашингтоне превратится в агрессивное принуждение президента Зеленского к миру на российских условиях. Так не произошло, что важно, — добавляет Владимир Фесенко.

И это удалось предотвратить благодаря оптимальной коммуникации между президентами Украины и США, а также тому, что Зеленский мог опираться на поддержку европейских партнеров.

— Также, к слову, отмечу, что такой визит целой группы европейских лидеров в Белый дом в рамках не официального саммита, а рабочей поездки, да еще и в поддержку нашего президента является беспрецедентным событием в мире политики. Ничего подобного за много лет наблюдений за нашей и американской политикой я не помню, — говорит политолог.

Третий положительный момент этой встречи, который выделяет политолог Владимир Фесенко — начало переговоров о предоставлении Украине гарантий безопасности. Фесенко напоминает, что Украина продвигала эту тему с самого начала, с первых недель президентства Трампа, но тогда американцы были категорически против. Что и стало одной из причин инцидента в Овальном кабинете.

— Сейчас ситуация была совсем другой. Американцы готовы рассматривать эту тему вместе с европейцами. Европейцы должны играть ключевую роль в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Но США готовы помогать в этом. И показательно то, что рабочую группу по вопросам определения гарантий безопасности для Украины возглавил госсекретарь США Марко Рубио, — говорит Фесенко.

Таким образом, учитывая эти моменты, встреча в Вашингтоне прошла для нас в целом позитивно.

Были и другие промежуточные результаты встречи в Вашингтоне, в частности достижение предварительной договоренности о трехсторонней встрече на высшем уровне Трампа, Зеленского и Путина, а перед этим еще и встречи Зеленского с Путиным. Однако, учитывая последние заявления Кремля — россияне ожидаемо маневрируют, затягивают время, не хотят договариваться о прекращении войны, практического воплощения, по крайней мере в ближайшее время, ожидать не стоит.

— И сомнения, что Путин действительно встретится с нашим президентом, были еще с самого начала, еще во время того, как прозвучали предварительные договоренности относительно этого в Вашингтоне. Ну, и в последние дни мы видим, что действительно россияне не готовы встречаться с президентом Украины и озвучивают искусственные поводы, условия, чтобы избежать встречи президентов России и Украины. А это свидетельствует о том, что РФ не хочет прекращать войну, — добавляет политолог.

Если говорить в глобальном плане, то после встречи в Вашингтоне мир для Украины не стал так близко, как бы хотелось, но сдвиги на пути к такой желаемой цели есть.

Обсуждение гарантий безопасности для Украины

После встречи в Вашингтоне фактически каждый день продолжаются переговоры о конкретном наполнении гарантий безопасности для Украины. Об этом говорил и сам президент Владимир Зеленский.

Сейчас в рамках этого вопроса больше всего обсуждений вокруг вероятного применения 5-й статьи НАТО и введения миротворческих войск. И уже около 10 государств выразили готовность рассмотреть возможность отправки войск в Украину в рамках новых договоренностей. Также обсуждается и то, что США могут оказать непрямую военную поддержку европейским миротворцам, не вводя американские войска непосредственно на территорию Украины.

Вместе с тем западные СМИ, как The Wall Street Journal, среди ключевых компонентов гарантий безопасности назвали также поставки вооружения, мониторинг прекращения боевых действий и системы противовоздушной обороны.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что гарантии безопасности для Украины, о которых сейчас идет речь на переговорах между европейскими странами и США, будут иметь два уровня. В частности, первый предусматривает установление мирного соглашения или прекращение огня, а второй — участие США и Европы в обеспечении гарантий безопасности.

Однако, по мнению политолога Владимира Фесенко, в вопросе сущности гарантий безопасности Украины вряд ли удастся найти взаимоприемлемые компромиссы. И это прежде всего из-за дикой позиции РФ.

— Теоретически это возможно, если россияне проявляют реализм и пойдут на уступки. Однако сейчас мы имеем такую ситуацию, когда Россия хочет, чтобы по гарантиям безопасности максимум, что было, это что-то вроде Будапештского меморандума, то есть пустышки. И, к тому же, россияне хотят иметь право вето, да еще и выступать в роли гаранта безопасности. Страна-агрессор, которая является для нас главной угрозой, и она еще претендует на роль гаранта безопасности. Это, конечно, неприемлемо, — добавляет он.

К тому же, Россия предпочитает, чтобы гарантами безопасности были пять стран: кроме США, Великобритании и Франции, еще и сама РФ и Китай. И при этом – с равными обязанностями, и чтобы каждая из стран имела право вето, добавляет Фесенко.

— То есть возникнет новая угроза со стороны России. Например, захотят нам западные страны оказать помощь, как гаранты безопасности, а Россия или сама, или вместе с Китаем может это заблокировать. Поэтому тот вариант, который предлагает Россия в рамках гарантий безопасности, для нас категорически неприемлем, — говорит эксперт.

Также, россияне категорически против идеи, которую выдвигали американцы. Это размещение на территории Украины европейского военного контингента, который будет выполнять роль сил сдерживания.

— Это своеобразная демонстрация России, что в случае нападения на нашу страну может возникнуть риск войны с государствами НАТО. А Россия категорически против этого. Они говорят, что никогда не согласятся на то, чтобы на территории Украины размещались военные подразделения стран Альянса. Блок у них всегда вызывает такую истерику. Это для них как красная тряпка. И в этом вряд ли удастся достичь компромисса, — говорит Фесенко.

По мнению эксперта, именно поэтому более реалистичный и единственный вариант завершения войны — это соглашение о полном прекращении огня.

— Другое дело, что это соглашение может сочетаться с компромиссами по некоторым вопросам. То есть это может быть какое-то ограниченное или гибридное мирное соглашение. Но главный и первый обязательный пункт — это прекращение огня. Без первоочередного прекращения огня не может быть окончания войны, — отмечает Владимир Фесенко.

Однако пока Трамп, к сожалению, этого не понимает и считает наиболее надежным вариантом завершения войны именно подписание мирного соглашения без прекращения огня.

— Трамп, мне кажется, просто не осознает, насколько глубокими есть являются противоречия между Украиной и Россией — или из-за этого не удастся достичь мирного соглашения, все зайдет в тупик, или работа над ним затянется на длительное время, в лучшем случае на много месяцев, а то и на много лет, и в конце концов удастся договориться только об ограниченном мирном соглашении, где опять же первым пунктом должно быть прекращение огня. Дональд Трамп, к сожалению, этих сложностей и рисков не понимает, — объясняет политолог.

Поэтому и нам, и нашим европейским партнерам еще придется убеждать Трампа, что нужно возвращаться к более простой, надежной, более прагматичной идее окончания войны — через соглашение о полном прекращении огня.

События на фронте

Наиболее активным остается Покровское направление, горячо и в районе Доброполья. Как отмечает военный эксперт Алексей Гетьман, в настоящее время с трех сторон от Покровска находятся вражеские войска, и это представляет определенную опасность.

Однако украинские военные продолжают держать ситуацию под контролем и освобождать от врага территории вблизи населенного пункта. Так, на этом участке фронта в результате успешных ударно-поисковых действий было зачищено шесть населенных пунктов и уничтожено сотни российских оккупантов.

Кроме того, на Покровском направлении бойцам Десантно-штурмовых войск ВСУ удалось освободить от оккупантов населенные пункты Золотой Колодец и Петровка Донецкой области.

К тому же, есть определенные успехи и на других участках фронта. Так, ВСУ восстановили контроль над большей частью села Толстое (ранее Толстой) Донецкой области.

С Северного фланга, Сумского, Курского, Харьковского направлений противник перебрасывает живую силу на участки фронта вблизи Покровска и в Запорожье. В то же время количество российских войск по линии фронта практически не меняется, а мобилизационный ресурс врага из-за рекрутинга даже немного меньше того количества, которое украинские военные минусуют убитыми и ранеными ежемесячно.

— Когда мы видим, что увеличивается концентрация российских войск на Запорожском направлении. А это указывает на перекидывание уже имеющихся сил с других участков фронта, в данном случае – с Северного фланга, — говорит эксперт.

В дальнейшем на Запорожском направлении может быть оживление наступательных действий противника, отмечает эксперт.

— Россияне в ближайшее время, перед встречей кремлевского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина 5 сентября, попытаются что-то подготовить на поле боя, какие-то наступательные действия. Может быть, это и будет как раз Запорожское направление, где сейчас концентрируются российские Вооруженные силы, — говорит Алексей Гетман.

Что касается района Доброполье, то, как отмечал спикер оперативно-стратегической группировки Днепр Виктор Трегубов, тактика российских военных по обходу первой линии обороны оказалась провальной – подкрепление не смогло прорваться через украинские укрепления, понеся значительные потери. В результате российские войска не смогли эффективно закрепиться на новом выступе вблизи Доброполья.

Что касается уменьшения потерь противника при том же количестве боевых столкновений в течение недели, то такая тенденция объясняется уменьшением численности людей, задействованных в штурмовых группах.

— В боевых столкновениях может участвовать штурмовая группа из двух человек и штурмовая группа из 22 человек. На данный момент уменьшилось количество людей, участвующих в этих штурмовых группах, — говорит эксперт.

На Сумском направлении наблюдается стабилизация ситуации, что, бесспорно, является положительным моментом. На других линиях фронта без особых изменений.

Удары по НПЗ в России

На этой неделе был нанесен удар по ряду важных объектов российского агрессора. В частности, в ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ в координации с другими формированиями Сил обороны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции Никольское в Тамбовской области РФ.

В результате атаки на объекте вспыхнул пожар, после чего была полностью остановлена транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Дружба.

Под ударом оказался и Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области. В ночь на 21 августа его атаковали подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге РФ и участвует в обеспечении вооруженных сил страны-агрессора. Общий объем резервуаров — более 210 тыс. куб. м.

Под ударом оказалась и база горюче-смазочных материалов в Воронежской области России.

22 августа украинские дроны повторно атаковали нефтеперекачивающую станцию Унеча в Брянской области РФ, которая является частью системы нефтепровода Дружба.

В такой способ Силы обороны подрывают экономический потенциал России, уменьшая наступательные возможности врага и способность дальше вести войну против Украины.

И такие атаки действительно имеют негативные последствия для страны-агрессора. Так, после ударов по НПЗ в России растут цены на бензин и появляется риск дефицита, пишет Financial Times.

20 августа на бирже в Санкт-Петербурге цена на самый распространенный в России бензин А95 или Евро 95 достигла 82 300 рублей ($1 023) за тонну, что на 55% больше с начала года и на 8% — с начала августа.

— Перебои на рынке топлива свидетельствуют о том, что, несмотря на то, что Москва претендует на победу на поле боя в Украине и все еще может финансировать вторжение, которое она начала в 2022 году, внутри страны она сталкивается с ощутимыми экономическими последствиями, — говорится в публикации.

Аналитики прогнозируют, что цены будут и дальше расти по крайней мере до сентября, а дефицит сохранится в регионах, которые трудно логистически обеспечить.

В то же время общенационального дефицита пока не ожидается, так как сезонный летний спрос уменьшится, а часть поврежденных нефтеперерабатывающих мощностей может быть восстановлена. Также отмечается, что дизельное топливо, необходимое российской армии и аграриям, пока не в дефиците.

К тому же, чтобы нарушить логистику оккупантов во временно оккупированном Крыму, в ночь на 21 августа Украина провела очередную спецоперацию. Тогда был поражен подвижной состав россиян с горюче-смазочными материалами вблизи железнодорожной станции Джанкой.

— Мы сосредотачиваем наши удары именно на топливно-смазочных и нефтеперерабатывающих заводах, бьем по топливно-смазочным поездам, которые транспортируют то, чем сейчас хотят насытить линию фронта, в частности на Запорожском направлении. В такой способ Украина хочет сорвать подготовку наступления врага, — говорит военный эксперт Алексей Гетьман.

Все это указывает — украинские военные продолжают подрывать способность врага вести захватническую и кровавую войну против Украины.

Атаки на газотранспортную и энергетическую системы Украины

На этой неделе РФ неоднократно била по объектам энергетической и газовой инфраструктуры Украины.

— Россия каждую ночь пытается нанести ущерб украинской энергетике: по-прежнему страдают объекты добычи и транспортировки газа, а также электрические подстанции, — говорит заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак.

Так, в ночь на 19 августа 2025 года российские оккупационные войска с помощью дронов и ракет осуществили очередную массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Полтавской области. В результате возникли сбои в энергосети региона, а люди остались без света.

В ночь на 20 августа россияне нанесли подлый удар по газораспределительной станции в Одесской области. А 21 августа РФ атаковала объект газотранспортной системы Украины.

Таким образом, Россия продолжила системные террористические атаки против энергетической инфраструктуры Украины, что является прямым нарушением международного гуманитарного права. Однако, несмотря на сложные условия, энергосистема Украины остается сбалансированной, отмечает Минэнерго.

Подводя итог, можно сказать одно — главным событием этой недели стала поездка президента Украины и других лидеров европейских стран в Вашингтон. Есть действительно положительные тенденции, в частности важно, что способ завершения войны — является темой переговоров наших со США и США с Россией и хотя и формальных, но переговоров между Украиной и РФ. То есть Трамп выступает в роли катализатора и движущей силы мирных переговоров.

В то же время, исходя из заявлений самого Путина и других российских руководителей, в частности министра иностранных дел России Сергея Лаврова, очевидно, что Россия не хочет прекращать войну. Она ищет искусственные поводы для затягивания формального переговорного процесса и избегания встречи президентов Украины и России. И главная проблема сейчас именно в этом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.