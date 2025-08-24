Канада не виключає присутність своїх військових в Україні – Карні

Присутність канадських військових як частину гарантій України не виключає прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Карні про відправку військових в Україну

Прем’єр-міністр Канади під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що зараз триває робота над різними видами гарантій безпеки.

– Ми працюємо з нашими союзниками і Коаліцією охочих з Україною над умовами цих гарантій безпеки на землі, в небі та на морі. І я би не виключав присутність військових, – сказав Карні.

Нагадаємо, що після зустрічі у Вашингтоні президента Володимира Зеленського та голови Штатів Дональда Трампа переговори щодо конкретного наповнення гарантій безпеки для України стали більш активними.

Наразі найбільше дискусій навколо ймовірного застосування 5-ї статті НАТО та введення миротворчих військ. І вже близько 10 держав висловили готовність розглянути можливість відправлення військ в Україну у межах нових домовленостей.

