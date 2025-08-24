РФ давит на город с севера – ОСГВ Днепр о ситуации в районе Доброполья
Наиболее интенсивные бои на фронте происходят на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях. Вблизи Доброполья враг активно уничтожается.
Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Днепр Виктор Трегубов в эфире телемарафона Единые новости.
Какова ситуация в районе Доброполья
Ситуация в районе Доброполья остается напряженной. Спикер заявил, что основную угрозу удалось преодолеть.
— Куски условной клешни окружены и сейчас фактически уже добиваются. Южнее есть определенное закрепление, не столь значительное, как они они (российские оккупанты, – Ред.) пытались. По всей линии соприкосновения ситуация не простая. Просто соотношение сил и средств сейчас не в нашу пользу, — сказал Трегубов.
Россияне пытаются давить на город с севера.
— Определенные небольшие группы пытаются заходить, но их удается удерживать и отбивать, — рассказал спикер.
ОСГВ Днепр — о других направлениях фронта
По его словам, на некоторых направлениях наблюдаются постоянные атаки российской армии.
— Покровский — там ад. На Новопавловском постоянные атаки россиян, более 30 атак в сутки. Как давили, так и давят на ключевых направлениях, — говорит Трегубов.
Спикер заявил, что первая амбициозная цель РФ — это контроль над окрестностями Покровска. Второй целью армии РФ является давление в сторону Днепропетровской области. На Лиманском направлении враг давит в сторону Серебрянского лесничества.
— Где-то у них есть амбиции выйти на Славянско-Краматорскую агломерацию, но, скажем, мечтать россиянам никто не может запретить. Они мечтают об этом уже довольно давно, — сказал Трегубов.
Он рассказал, изменилась ли интенсивность боевых действий в период праздничных дней, таких как День флага и День Независимости.
— Как раз на фронте особо разницы нет. Никто не сдерживается на фронте последние несколько месяцев. Все, что есть, бросается в бой. Здесь нужно беспокоиться, что они придержат что-то для обстрелов. На фронте они используют все, что у них есть, — считает Трегубов.
На Покровском направлении есть случаи, когда российские военные попадают в плен в гражданской одежде или в украинском пикселе с оружием. Трегубов рассказал, как разоблачают такие махинации со стороны врага.
— Разоблачаются, когда попадают в плен. Они идут небольшими группами вперед и с оружием. Когда они попадают в плен в гражданской одежде или в украинском пикселе с оружием, здесь все довольно очевидно, — рассказывает спикер.