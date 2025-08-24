РФ тисне на місто з півночі – ОСУВ Дніпро про ситуацію в районі Добропілля

Найінтенсивніші бої на фронті відбуваються на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. Поблизу Добропілля ворога активно знищують.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро Віктор Трегубов у ефірі телемарафону Єдині новини.

Яка ситуація в районі Добропілля

Ситуація в районі Добропілля залишається напруженою. Речник заявив, що основну загрозу вдалося подолати.

– Шматки умовної клешні оточено і зараз фактично вже добиваються. Південніше є певне закріплення, не настільки значне, як вони (російські окупанти. – Ред.) намагалися зробити. По всій лінії зіткнення ситуація простою не є. Співвідношення сил та засобів зараз не нашу користь, – сказав Трегубов.

Росіяни намагаються тиснути на місто з півночі.

– Певні малі групи намагаються заходити, але їх вдається утримувати та відбивати, – розповів речник.

ОСУВ Дніпро – про інші напрямки фронту

За його словами, на деяких напрямках спостерігаються постійні атаки російської армії.

– Покровський – там пекло. На Новопавлівському постійні атаки росіян, понад 30 на добу. Як тиснули, так і тиснуть на ключових напрямках, – каже Трегубов.

Речник заявив, що перша амбітна ціль РФ – це контроль над околицями Покровська. Другою метою армії РФ є тиск у бік Дніпропетровської області. На Лиманському напрямку ворог тисне у бік Серебрянського лісництва.

– Десь у них є амбіції вийти на Слов’янсько-Краматорську агломерацію, але, скажімо, мріяти росіянам ніхто не може заборонити. Вони мріють про це вже доволі давно, – сказав Трегубов.

Він розповів, чи змінилась інтенсивність бойових дій у період святкових днів, як-от День прапора і День Незалежності.

– Якраз на фронті особливо різниці немає. Ніхто не стримується на фронті останні кілька місяців. Усе, що є, кидається в бій. Тут хвилюватися треба, що вони притримають щось для обстрілів. На фронті вони використовують все, що у них є, – вважає Трегубов.

На Покровському напрямку є випадки, коли російські військові потрапляють у полон в цивільному одязі або в українському пікселі зі зброєю. Трегубов розповів, як викривають такі махінації зі сторони ворога.

– Викриваються, коли потрапляють у полон. Вони ідуть малими групами уперед і зі зброєю. Коли потрапляють у полон по цивільному або в українському пікселі зі зброєю, тут доволі все очевидно, – розповідає речник.

