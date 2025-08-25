Президент Польши оставляет Украину без доступа к польским Starlink — вице-премьер

Решение польского президента Кароля Навроцкого ветировать законопроект о продлении поддержки Украины будет означать, что с 1 октября Польша не будет оплачивать действие Starlink для Украины.

Об этом сообщает TVP World со ссылкой на представителя Министерства цифровых дел Польши Марека Георгицу.

Связь на линии фронта

Польша помогает Украине поддерживать доступ к системам спутникового интернета Starlink. Эта связь используется украинскими военными на линии фронта.

— Законопроект, который ветировал президент Навроцкий, продлевал срок предоставления помощи, то есть финансирования из Фонда помощи Украине, до конца марта следующего года. Поэтому на данный момент нет правовой основы для финансирования этого с 1 октября, — сказал Марек Георгица.

Вице-премьер — министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский раскритиковал Навроцкого за вето, ведь это вредит украинскому народу и помогает россиянам.

Кшиштоф Гавковский отметил, что Кароль Навроцкий должен прекратить слепо атаковать правительство во имя политической борьбы.

— Это знаменует конец интернета Starlink, который Польша предоставляет Украине, страдающей от войны. Это также означает конец поддержки хранения данных украинского правительства в безопасном месте. Я не представляю лучшего подарка для войск Путина, чем отключение Украины от интернета, — написал Гавковский в соцсети X.

Starlink — это проект американской компании SpaceX Илона Маска. Ранее в этом году Маск заявил, что если Украине закроют доступ к Starlink, то вся линия фронта страны рухнет.

Президент Кароль Навроцкий — консервативный националист. Он является ярым соперником премьер-министра, проевропейского центриста Дональда Туска.

Терминалы Starlink в Украине

Украина получила от Польши почти 30 тыс. терминалов Starlink — только в апреле 2025 года передали 5 тыс. терминалов.

Варшава выделила почти 323 млн злотых ($88,7 млн) на терминалы Starlink и их подписку для Украины в период с 2022 по 2024 год. В 2025 году стоимость подписки превысит 77 млн злотых.

Стоит отметить, что кроме Польши доступ к скоростному интернету Starlink оплачивает и Германия.

Общее количество терминалов Starlink в Украине составляет примерно 100 тысяч.

