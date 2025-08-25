Розроблено розумний жилет, який допоможе відновити рухи рук після інсульту

Ученые Гарвардской школы инженерии и прикладных наук (SEAS) разработали умный жилет — роботизированное устройство, предназначенное для помощи людям с ограниченными возможностями.

Умный робот-жилет: что известно

Представьте себе самое простое действие: поднять стакан воды. Для миллионов людей, переживших инсульт, паралич или травмы рук, каждое движение превращается в препятствие.

Биоинженеры из Гарвардского университета создали устройство, которое помогает именно тогда, когда это нужно.

Оно способно распознавать потребности каждого человека благодаря встроенным сенсорам и надувной подушке. Система определяет, какое движение пытается выполнить пользователь, и регулирует усилие.

Причем в отличие от предыдущих версий, новая модель оценивает минимальное давление, необходимое для поддержки, что делает помощь более естественной.

Первые испытания на пациентах с инсультом и боковым амиотрофическим склерозом показали потрясающие результаты.

Робот-жилет не только помог людям выполнять точные движения, но и на треть уменьшил усилия, необходимые для опускания конечности.

Цель исследователей — сделать жилет доступным для использования в домашних условиях, чтобы дать возможность людям с инвалидностью снова быть самостоятельными и выполнять простые повседневные задачи.

Источник: Harvard School of Engineering and Applied Sciences

