Розроблено розумний жилет, який допоможе відновити рухи рук після інсульту
Учені Гарвардської школи інженерії та прикладних наук (SEAS) розробили розумний жилет – роботизований пристрій, призначений для допомоги людям з обмеженими можливостями.
Розумний робот-жилет: що відомо
Уявіть собі найпростішу дію: підняти склянку води. Для мільйонів людей, які пережили інсульт, параліч чи травми рук, кожний рух перетворюється на перешкоду.
Біоінженери з Гарвардського університету створили пристрій, який допомагає саме тоді, коли це потрібно.
Він здатний розпізнавати потреби кожної людини завдяки вбудованим сенсорам та надувній подушці. Система визначає, який рух намагається виконати користувач, та регулює зусилля.
Причому на відміну від попередніх версій, нова модель оцінює мінімальний тиск, необхідний для підтримки, що робить допомогу більш природною.
Перші випробування на пацієнтах з інсультом та бічним аміотрофічним склерозом показали приголомшливі результати.
Робот-жилет не тільки допоміг людям виконувати точні рухи, але й на третину зменшив зусилля, необхідні для опускання кінцівки.
Мета дослідників – зробити жилет доступним до використання в домашніх умовах, аби надати можливість людям з інвалідністю знову бути самостійними та виконувати прості повсякденні завдання.