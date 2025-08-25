Украина и Литва будут совместно производить дальнобойные беспилотники — Шмыгаль
Украина и Литва будут совместно производить оборонную продукцию для укрепления безопасности обеих стран.
Соответствующее письмо о намерениях было подписано в Киеве вместе с министром национальной обороны Литвы Довиле Шакалене.
Об этом в Telegram сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Оборонное производство в Украине и Литве: что известно
Анонсируя сотрудничество двух стран в сфере оборонного производства, глава правительства отметил, что вместе с Украиной Литва сосредоточится на запуске совместных производств, в частности по созданию дальнобойных беспилотников.
Руководители оборонных ведомств Украины и Литвы также обсудили конкретные перспективы промышленного сотрудничества, которые открываются благодаря подписанному письму о намерениях.
— Документ создает новые возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями, — говорится в сообщении.
Денис Шмыгаль поблагодарил литовскую коллегу за визит и продуктивное взаимодействие. По его словам, важно, что Литва продолжит направлять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине до 2027 года. Это сильный сигнал долгосрочной поддержки наших воинов.
— Сосредоточились на привлечении дополнительного финансирования для закупки вооружения и развития украинской промышленности, — подчеркнул премьер-министр.
Источник: Денис Шмыгаль