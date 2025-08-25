Украина и Литва будут совместно производить дальнобойные беспилотники — Шмыгаль

Украина и Литва будут совместно производить оборонную продукцию для укрепления безопасности обеих стран.

Соответствующее письмо о намерениях было подписано в Киеве вместе с министром национальной обороны Литвы Довиле Шакалене.

Об этом в Telegram сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Сейчас смотрят

Оборонное производство в Украине и Литве: что известно

Анонсируя сотрудничество двух стран в сфере оборонного производства, глава правительства отметил, что вместе с Украиной Литва сосредоточится на запуске совместных производств, в частности по созданию дальнобойных беспилотников.

Руководители оборонных ведомств Украины и Литвы также обсудили конкретные перспективы промышленного сотрудничества, которые открываются благодаря подписанному письму о намерениях.

— Документ создает новые возможности для запуска совместных предприятий, развития украинских компаний в Литве и обмена технологиями, — говорится в сообщении.

Денис Шмыгаль поблагодарил литовскую коллегу за визит и продуктивное взаимодействие. По его словам, важно, что Литва продолжит направлять 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине до 2027 года. Это сильный сигнал долгосрочной поддержки наших воинов.

— Сосредоточились на привлечении дополнительного финансирования для закупки вооружения и развития украинской промышленности, — подчеркнул премьер-министр.

Источник: Денис Шмыгаль

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.