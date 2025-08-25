Україна та Литва спільно вироблятимуть далекобійні безпілотники – Шмигаль

Україна та Литва спільно вироблятимуть оборонну продукцію для зміцнення безпеки обох країн.

Відповідний лист про наміри було підписано в Києві разом із міністром національної оборони Литви Довіле Шакалене.

Про це в Telegram повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Зараз дивляться

Оборонне виробництво в Україні та Литві: що відомо

Анонсуючи співпрацю двох країн у сфері оборонного виробництва, глава уряду зазначив, що разом з Україною Литва зосередиться на запуску спільних виробництв, зокрема зі створення далекобійних безпілотників.

Керівники оборонних відомств України та Литви також обговорили конкретні перспективи промислового співробітництва, які відкриваються завдяки підписаному листу про наміри.

– Документ створює нові можливості для запуску спільних підприємств, розвитку українських компаній в Литві та обміну технологіями, – йдеться в повідомленні.

Денис Шмигаль подякував литовській колезі за візит і продуктивну взаємодію. За його словами, важливо, що Литва продовжить спрямовувати 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні до 2027 року. Це сильний сигнал довгострокової підтримки наших воїнів.

– Зосередилися на залученні додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української промисловості, – наголосив прем’єр-міністр.

Джерело: Денис Шмигаль

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.