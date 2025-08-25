Выезд за границу мужчин до 25 лет: на сайте Рады появился текст законопроекта

На сайте Верховной Рады обнародовали текст законопроекта №13685 о разрешении призывникам и военнообязанным в возрасте до 25 лет выезжать за пределы Украины.

Сегодня же он направлен на рассмотрение профильного парламентского комитета.

Законопроект 13685: что нужно знать

Документом, инициированным членом Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федором Вениславским и группой других народных депутатов, предлагается внесение следующих изменений в статью 6 закона О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины:

— На период действия в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения также может быть временно ограничено в соответствии с законом право на выезд из Украины для призывников, военнообязанных и резервистов. Указанное временное ограничение права на выезд из Украины не может устанавливаться в отношении призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими возраста призыва на военную службу во время мобилизации.

То есть, ограничения на выезд за границу сохранятся для тех, кому в этом году или в 2026-м исполняется 25 лет.

Кроме этого, статья 11, действующая редакция которой регламентирует, что военнослужащие могут выезжать из Украины на общих основаниях, дополняется словами “если иное не установлено законом”, говорится в пояснительной записке.

Ранее Вениславский говорил, что закон 13685 могут рассмотреть уже в сентябре.

