Выезд за границу мужчин 18–22 лет: Кабмин сегодня обновит правила

Во вторник, 26 августа, на заседании правительства обновят правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам доклада премьер-министра Юлии Свириденко.

Выезд мужчин до 22 лет за границу: когда примут

– Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, – сообщил Зеленский.

По его словам, все детали были согласованы с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать.

Доклад Свириденко также касался сотрудничества с Норвегией в рамках подготовки к отопительному сезону и продления грантовой помощи для закупки природного газа.

Другим вопросом было расширение программы єВідновлення.

Зеленский подчеркнул, что будет больше возможностей для компенсации потери имущества на временно оккупированных территориях. Он добавил, что глава правительства представит все детали по этому вопросу.

Ранее Свириденко заявляла, что вопрос о выезде за границу мужчин 18-22 лет требует широкого обсуждения и дискуссии, которую правительство ведет с военными.

Напомним, 25 августа на сайте Верховной Рады обнародовали текст законопроекта №13685 о разрешении призывникам и военнообязанным в возрасте до 25 лет выезжать за пределы Украины. Его направили на рассмотрение профильного комитета парламента.

