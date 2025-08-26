В Украине продолжается реформирование системы финансирования школ, цель которого — оптимизировать расходы государства и повысить эффективность образования. Одним из ключевых решений стало ограничение финансирования малокомплектных школ, где обучается небольшое количество учеников.

Будет ли финансирование школ с 1 сентября 2025 года и когда его могут прекратить, читайте в нашем материале.

Закрытие сельских школ с 1 сентября: что известно

Правительство прекращает финансирование школ с 1 сентября 2025 года, если в них обучается менее 45 учеников. Основной причиной этого решения в МОН называют высокую стоимость содержания одного ученика в таких заведениях.

Сейчас смотрят

Более того, теперь местные органы власти должны самостоятельно определять, закрывать школу или нет. Финансирование школ, где обучаются менее 45 учеников, возможно из местного бюджета.

Министерство образования и науки сообщило по запросу hromadske, что с 1 сентября 2025 года образовательная субвенция не будет покрывать расходы школ, кроме начальных, в которых менее 45 учеников. С 1 сентября 2026 года этот порог повысят до 60 учеников.

Сколько в Украине школ, где обучается менее 45 детей, пока неизвестно. В МОН отмечают, что такая статистика будет доступна после представления статистической отчетности за новый 2025-2026 учебный год.

Это не первое подобное решение. Так, с 1 сентября 2016 года субвенция не финансирует школы, где менее 25 учеников.

По данным МОН, в год государство тратит на обучение одного ученика из села в среднем 30,4 тыс. грн, а в городе — 24,4 тыс. грн. В некоторых селах эти расходы превышают 51 тыс. грн из-за необходимости содержать и оплачивать работу большого количества малокомплектных школ.

Что будет с маленькими сельскими школами с 1 сентября

Местные советы принимают решения о реорганизации, ликвидации или изменении профиля школ.

Они могут выбрать один из вариантов:

перевозить учеников в ближайшую большую школу;

самостоятельно оплачивать работу педагогов малокомплектных учреждений из местного бюджета.

Что касается школьного транспорта, то последние два года государственный бюджет выделял по 1 млрд грн на закупку автобусов. В 2023 году приобрели 531 автобус, в 2024 году — 483. В 2025 году планируется потратить 1,6 млрд грн на школьные автобусы и еще 273 млн грн дополнительно.

Качество образования в сельских школах, по данным международного исследования PISA-2022, отстает от городских учеников примерно на 4,5 года.

ВНО и НМТ подтверждают эти результаты: средний балл сельских учеников по украинскому языку был более чем на шесть баллов ниже, чем у городских, по математике — более чем на восемь, по истории Украины — почти на три балла, и подобная разница наблюдалась по другим предметам.

Что касается учителей, ответственность за их трудоустройство возложена на местные органы власти. Если они решат не финансировать малокомплектные школы, педагогов могут перевести в опорные учреждения с обеспечением подвоза учеников.

Источник : Громадське

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.