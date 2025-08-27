Россия объявила о намерении выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток. В Министерстве иностранных дел Украины такое решение назвали фактическим признанием в преступлении.

Об этом говорится в сообщении МИД в Facebook.

Россия выходит из Конвенции против пыток: что известно

В МИД убеждены, что такое решение свидетельствует о том, что Кремль подтверждает системную практику пыток в РФ и стремится избежать ответственности за нарушение прав человека.

Сейчас смотрят

— Современная Россия – это территория беззакония и унижения человеческого достоинства. Решение о выходе из Конвенции о запрещении пыток только закрепляет эту реальность и окончательно ставит РФ в ряд стран, для которых цена человеческой жизни и достоинства равна нулю, — говорится в сообщении.

Украина в очередной раз призвала исключить Россию из всех механизмов сотрудничества в рамках Совета Европы. В ведомстве также подчеркнули, что РФ фактически блокировала работу конвенции, не допуская экспертов для проверки условий содержания людей.

В МИД призвали международное сообщество активнее применять имеющиеся механизмы привлечения России к ответственности за военные преступления и пытки.

— Ответственность государства-агрессора за многочисленные преступления, в частности пытки, должна быть неотвратимой. Украина настаивает на скорейшем использовании международных механизмов привлечения к ответственности и призывает международное сообщество действовать активно и без промедления, — добавили в МИД.

Ранее в ЦПД прокомментировали намерение России выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток. Там подчеркнули, что после начала полномасштабного вторжения были зафиксированы многочисленные факты пыток украинских пленных.

— Фактически Россия никогда полностью не соблюдала обязательства по этой конвенции, а после начала полномасштабного вторжения зафиксированы массовые случаи пыток украинских пленных — как военных, так и гражданских, — говорится в сообщении ЦПД.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.