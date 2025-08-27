Ольга Стефанишина назначена чрезвычайным и почетным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Факты ICTV собрали все, что известно об Ольге Стефанишиной, а также факты из биографии.

Биография Ольги Стефанишиной

Ольга Стефанишина родилась 29 октября в 1985 году в Одессе.

Сейчас смотрят

Получила образование в КНУ им. Тараса Шевченко по специальности юриста-международника и переводчика с английского языка, кроме этого, имеет профессию специалиста по финансам и кредиту.

Проходила обучение в дипломатических академиях Австрии и Эстонии.

В 2017 году возглавляла Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабмина, впоследствии получила должность генерального директора.

С 2019 года — советник в юридической компании Ильяшев и партнеры.

Получила 5-й ранг госслужащего и Почетную грамоту Кабмина.

Она была вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины с 4 июня 2020 года до 4 сентября 2024 года, когда Верховная Рада поддержала отставку Ольги Стефанишиной с должности.

В этом же месяце она стала министром юстиции — вице-премьером по евроинтеграции.

27 августа 2025 года Ольга Стефанишина назначена послом Украины в США указом президента №662/2025.

Семья и декларация Ольги Стефанишиной

Ольга Стефанишина развелась в 2017 году. Воспитывает дочь Анастасию и сына Даниила.

Согласно данным декларации за 2023 год, Ольга Стефанишина владеет четырьмя квартирами, три из которых — в Одессе, одна — в Киеве.

В частности, в Одессе имеет в собственности квартиру, а также еще две — в совместной собственности с мамой Надеждой Кравец.

Она задекларировала квартиру в Киеве, которая находится в совместной собственности с дочерью, сыном и мамой. Стефанишина имеет земельный участок в Одесской области.

Также она задекларировала авто — Toyota RAV4 2009 года выпуска.

Фото: Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.