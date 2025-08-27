Ольга Стефанишина: биография и факты о новом после Украины в США
Ольга Стефанишина назначена чрезвычайным и почетным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.
Факты ICTV собрали все, что известно об Ольге Стефанишиной, а также факты из биографии.
Биография Ольги Стефанишиной
Ольга Стефанишина родилась 29 октября в 1985 году в Одессе.
Получила образование в КНУ им. Тараса Шевченко по специальности юриста-международника и переводчика с английского языка, кроме этого, имеет профессию специалиста по финансам и кредиту.
Проходила обучение в дипломатических академиях Австрии и Эстонии.
В 2017 году возглавляла Правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабмина, впоследствии получила должность генерального директора.
С 2019 года — советник в юридической компании Ильяшев и партнеры.
Получила 5-й ранг госслужащего и Почетную грамоту Кабмина.
Она была вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины с 4 июня 2020 года до 4 сентября 2024 года, когда Верховная Рада поддержала отставку Ольги Стефанишиной с должности.
В этом же месяце она стала министром юстиции — вице-премьером по евроинтеграции.
27 августа 2025 года Ольга Стефанишина назначена послом Украины в США указом президента №662/2025.
Семья и декларация Ольги Стефанишиной
Ольга Стефанишина развелась в 2017 году. Воспитывает дочь Анастасию и сына Даниила.
Согласно данным декларации за 2023 год, Ольга Стефанишина владеет четырьмя квартирами, три из которых — в Одессе, одна — в Киеве.
В частности, в Одессе имеет в собственности квартиру, а также еще две — в совместной собственности с мамой Надеждой Кравец.
Она задекларировала квартиру в Киеве, которая находится в совместной собственности с дочерью, сыном и мамой. Стефанишина имеет земельный участок в Одесской области.
Также она задекларировала авто — Toyota RAV4 2009 года выпуска.
