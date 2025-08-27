Во многом от отношений с Соединенными Штатами Америки зависит долгосрочное обеспечение безопасности Украины. Именно поэтому Ольга Стефанишина назначена послом Украины в США.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 27 августа 2025 года.

Назначение Стефанишиной послом Украины в США

— Только что разговаривал с Ольгой Стефанишиной – теперь уже новым послом Украины в США. Формальные процедуры завершены – сегодня я подписал указ о назначении посла, — заявил Зеленский.

На сайте Офиса президента опубликован указ №662/2025 о назначении Ольги Стефанишиной чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки. В то же время указом №660/2025 она уволена с должности специального уполномоченного президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.

Президент определил ключевые задачи для обновления работы украинского посольства.

По его мнению, главное – полностью реализовать все договоренности с Вашингтоном. Среди них – договоренности Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, прежде всего в оборонной сфере.

На столе – два украинских сильных предложения. Это соглашение об оружии для Украины и современные дроны для США. Украинская сторона рассчитывает на быстрое движение в отношениях, заявил Зеленский.

Президент поблагодарил Оксану Маркарову, которая представляла Украину в Вашингтоне на протяжении всех этих лет полномасштабной войны. По его мнению, это очень сложная миссия, однако Украину всегда слышали в США.

— Я хочу поблагодарить за эту работу. Мы уже говорили о дальнейшем взаимодействии. Я предложил Оксане Маркаровой в дальнейшем быть в команде – работать ради Украины, – сказал он.

Указом президента №661/2025 Оксана Маркарова уволена с должностей посла Украины в США, а также посла Украины в Антигуа и Барбуде.

Зеленский о форматах для окончания войны

Сегодня продолжается дипломатическая работа Украины – Офиса президента, Министерства иностранных дел и СНБО с партнерами, которые поддерживают необходимость формата на уровне лидеров для окончания войны.

По мнению Зеленского, уровень лидеров позволяет говорить о ключевых вопросах, и именно он нужен Украине.

— Все мы видим очень наглые негативные сигналы из Москвы относительно переговоров. Россияне не собираются выполнять то, что обещали США и другим в мире, кто настаивает на прекращении убийств и реальной дипломатии, — обратил внимание он.

Как заявил Владимир Зеленский, нужно давить и принуждать Россию к реальным шагам. Россия должна закончить войну, которую начала и продолжает до сих пор.

— Ответ от них должен быть. Их нужно дожать до правильного ответа. Это зависит от Америки и всех тех, кто считает эту войну действительно неправильной. Мы со своей стороны будем максимально готовы — с площадками, которые готовы принять встречу и гарантировать эффективную дипломатию, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский о дипломатической работе Украины

Вчера глава Офиса президента Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров были на встречах в Катаре, в частности по вопросам посредничества.

Сегодня были встречи в Саудовской Аравии. Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку. Завтра состоятся встречи в Швейцарии.

— В пятницу – США, Нью-Йорк, встречи с командой президента Трампа. Будут привлечены все, кто работает над содержанием гарантий безопасности – военные, политические, экономические компоненты гарантий безопасности, – сказал глава государства.

По его словам, задача – ускориться максимально, чтобы это было рычагом влияния: россияне должны видеть, насколько серьезно настроен мир и насколько плохими будут последствия для РФ, если война будет продолжаться.

Сегодня у президента был доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, в частности о санкциях.

Они обсудили, какие следующие шаги в санкциях нужны, какие конкретно российские юридические лица должны быть заблокированы, на каких физических лиц нужно оказывать давление, какие схемы обхода санкций еще работают.

Всю эту информацию, которая есть у нашей внешней разведки, украинская сторона передаст партнерам, прежде всего странам из Группы семи. С их стороны есть готовность усиливать санкции, подчеркнул Владимир Зеленский.

