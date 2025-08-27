Ольгу Стефанішину призначено надзвичайним і поважним послом України у Сполучених Штатах Америки.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про Ольгу Стефанішину, а також факти з біографії.

Біографія Ольги Стефанішиної

Ольга Стефанішина народилася 29 жовтня у 1985 році в Одесі.

Здобула освіту в КНУ ім. Тараса Шевченка за спеціальністю юриста-міжнародника та перекладача з англійської мови, окрім цього, має фах спеціаліста з фінансів та кредиту.

Проходила навчання у дипломатичних академіях Австрії та Естонії.

У 2017 році очолювала Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабміну, згодом отримала посаду генерального директора.

З 2019 року – радник в юридичній компанії Ілляшев та партнери.

Здобула 5-й ранг держслужбовця та Почесну грамоту Кабміну.

Вона була віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України з 4 червня 2020 року до 4 вересня 2024 року, коли Верховна Рада підтримала відставку Ольги Стефанішиної з посади.

У цьому ж місяці вона стала міністром юстиції — віцепремʼєром з євроінтеграції.

27 серпня 2025 року Ольга Стефанішина призначена послом України у США указом президента №662/2025.

Родина та декларація Ольги Стефанішиної

Ольга Стефанішина розлучилася у 2017 році. Виховує доньку Анастасію та сина Даніїла.

Згідно з даними декларації за 2023 рік, Ольга Стефанішина володіє чотирма квартирами, три з яких – в Одесі, одна – в Києві.

Зокрема, в Одесі має в особистій власності квартиру, а також ще дві – у спільній власності з мамою Надією Кравець.

Вона задекларувала квартиру в Києві, яка перебуває у спільній власності з дочкою, сином та мамою. Стефанішина має земельну ділянку в Одеській області.

Також вона задекларувала авто – Toyota RAV4 2009 року випуску.

