Найбільші поштові оператори України – Укрпошта і Нова пошта – підвищили вартість доставлення посилок у США через мита, запроваджені президентом Дональдом Трампом.

З 29 серпня 2025 року указом президента США скасовується пільговий безмитний поріг у розмірі $800.

Про це на своїх сайтах повідомили Нова пошта та Укрпошта.

Нові митні правила США

Тепер практично всі комерційні відправлення до США підлягають сплаті мита, за винятком документів і подарунків до $100.

Розмір мита для товарів походженням з України встановлений у розмірі 10%.

Більшість європейських операторів через складнощі з новими митними процедурами припинили доставлення або доставляють лише документи чи подарунки.

Українські компанії продовжать доставляти посилки, але з підвищеними тарифами.

Нові тарифи Нової пошти

З 26 серпня, відправляючи посилки через Нову пошту, відправник може обрати, хто буде платником митних платежів.

Якщо платить відправник – до вартості доставки додається лише 10% від вартості відправлення, а послуги з розмитнення додані в тариф.

Якщо платить отримувач – він сплачує 10% від вартості відправлення плюс $25 за митно-брокерські послуги.

Отримувачу надсилається email з посиланням для оплати.

Доставка здійснюється лише після сплати всіх платежів.

Фінальну суму визначають під час митного оформлення в США.

Зміни в Укрпошті

Для опрацювання митних платежів Укрпошта залучила кваліфікованих агентів.

Щоб компенсувати вартість їхніх послуг, тарифи на доставлення у США зростуть у середньому на $1,5-3 залежно від категорії й ваги відправлення.

Голова правління Укрпошти Ігор Смілянський зазначив, що Україна матиме конкурентну перевагу, оскільки європейські постачальники тимчасово не можуть відправляти товари поштою, а українське мито найнижче в Європі.

Для країн ЄС діє ставка 15%, Молдови – 25%, Швейцарії – 39%.

Крім того, Укрпошта не вводить додаткових брокерських зборів.

Смілянський попередив про необхідність дотримуватися правил та не вказувати у комерційних відправленнях, що це подарунки, оскільки контроль у США буде посилено. У разі виявлення неточностей товари можуть затримати й нарахувати додаткові платежі.

Також Укрпошта посилить контроль у прикордонних відділеннях, щоб уникнути звинувачень у реекспорті товарів із країн з вищою митною ставкою.