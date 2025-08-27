Укрпошта і Нова пошта підняли тарифи на доставку посилок у США: яка причина
Найбільші поштові оператори України – Укрпошта і Нова пошта – підвищили вартість доставлення посилок у США через мита, запроваджені президентом Дональдом Трампом.
З 29 серпня 2025 року указом президента США скасовується пільговий безмитний поріг у розмірі $800.
Про це на своїх сайтах повідомили Нова пошта та Укрпошта.
Нові митні правила США
Тепер практично всі комерційні відправлення до США підлягають сплаті мита, за винятком документів і подарунків до $100.
Розмір мита для товарів походженням з України встановлений у розмірі 10%.
Більшість європейських операторів через складнощі з новими митними процедурами припинили доставлення або доставляють лише документи чи подарунки.
Українські компанії продовжать доставляти посилки, але з підвищеними тарифами.
Нові тарифи Нової пошти
З 26 серпня, відправляючи посилки через Нову пошту, відправник може обрати, хто буде платником митних платежів.
Якщо платить відправник – до вартості доставки додається лише 10% від вартості відправлення, а послуги з розмитнення додані в тариф.
Якщо платить отримувач – він сплачує 10% від вартості відправлення плюс $25 за митно-брокерські послуги.
Отримувачу надсилається email з посиланням для оплати.
Доставка здійснюється лише після сплати всіх платежів.
Фінальну суму визначають під час митного оформлення в США.
Зміни в Укрпошті
Для опрацювання митних платежів Укрпошта залучила кваліфікованих агентів.
Щоб компенсувати вартість їхніх послуг, тарифи на доставлення у США зростуть у середньому на $1,5-3 залежно від категорії й ваги відправлення.
Голова правління Укрпошти Ігор Смілянський зазначив, що Україна матиме конкурентну перевагу, оскільки європейські постачальники тимчасово не можуть відправляти товари поштою, а українське мито найнижче в Європі.
Для країн ЄС діє ставка 15%, Молдови – 25%, Швейцарії – 39%.
Крім того, Укрпошта не вводить додаткових брокерських зборів.
Смілянський попередив про необхідність дотримуватися правил та не вказувати у комерційних відправленнях, що це подарунки, оскільки контроль у США буде посилено. У разі виявлення неточностей товари можуть затримати й нарахувати додаткові платежі.
Також Укрпошта посилить контроль у прикордонних відділеннях, щоб уникнути звинувачень у реекспорті товарів із країн з вищою митною ставкою.