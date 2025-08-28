В МИД Украины отреагировали на последние заявления венгерского министра Петера Сийярто относительно запрета командующему украинской воинской частью, которая осуществила “последний удар” по нефтепроводу Дружба, въезжать в страну.

Сибига о запрете Венгрии на въезд военного

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал моральным упадком заявления Венгрии о запрете на въезд командующему украинской воинской частью из-за событий вокруг нефтепровода Дружба.

– Как бессовестно публиковать это после жестокой атаки террористического государства Россия. Петер, если российский газопровод для вас важнее украинских детей, убитых Россией сегодня утром, то это моральный упадок. Венгрия на неправильной стороне истории. Мы осуществим зеркальные действия, – написал он в соцсети Х.

Напомним, ранее Сийярто заявил, что в последнее время Украина совершила несколько атак на нефтепровод Дружба, который имеет “важное значение для безопасного энергоснабжения Венгрии”.

Он подчеркнул, что эти обстрелы “в первую очередь вредят Венгрии и, конечно, Словакии, а не России”. Поэтому его страна решила “запретить командиру воинской части, совершившей недавние чрезвычайно серьезные атаки на нефтепровод Дружба, въезд в Венгрию и во всю Шенгенскую зону”.

