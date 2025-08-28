У МЗС України відреагували на останні заяви угорського міністра Петера Сійярто стосовно заборони командувачу української військової частини, яка завдала “останнього удару” по нафтопроводу Дружба, в’їжджати до країни.

Сибіга про заборону Угорщини на в’їзд військового

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав моральним занепадом заяви Угорщини про заборону на в’їзд командувачу української військової частини через події навколо нафтопроводу Дружба.

– Як безсоромно публікувати це після жорстокої атаки терористичної держави Росія. Петере, якщо російський газопровід для вас важливіший за українських дітей, вбитих Росією сьогодні вранці, то це моральний занепад. Угорщина на неправильному боці історії. Ми зробимо дзеркальні дії, – написав він у соцмережі Х.

Нагадаємо, раніше Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід Дружба, який має “важливе значення для безпечного енергопостачання Угорщини”.

Він підкреслив, що ці обстріли “шкодять насамперед Угорщині і, звичайно, Словаччині, а не Росії”. Тож його країна вирішила “заборонити командиру військової частини, яка здійснила нещодавні надзвичайно серйозні атаки на нафтопровід Дружба, в’їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони”.

