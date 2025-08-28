Під час атаки на Київ пошкоджено офіс Британської ради: Лондон викликав посла РФ
У ніч проти 28 серпня, під час чергової комбінованої атаки Росії на Україну, було пошкоджено офіс Британської ради у Києві.
Про це заявили на офіційній сторінці Британської ради у Facebook.
Унаслідок атаки пошкоджено офіс Британської ради у Києві: що відомо
За повідомленням Британської ради, будівля наразі закрита для відвідувачів, але співпраця з партнерами триває.
– Унаслідок нічної атаки на Київ наш офіс зазнав значних пошкоджень і залишатиметься зачиненим для відвідувачів до подальшого повідомлення. Попри можливі затримки з відповідями, ми продовжуємо нашу роботу з українськими партнерами в галузях освіти та культури, – йдеться у заяві Британської ради.
У соцмережі Х представники установи повідомили, що внаслідок атаки постраждав охоронець. Зараз чоловік перебуває у лікарні.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі засудив атаку РФ на Київ та викликав російського посла.
Про це дипломат написав у мережі Х.
– Внаслідок ударів Путіна минулої ночі загинули мирні жителі, зруйновані будинки та пошкоджені будівлі, зокрема Британська Рада та представництво ЄС у Києві. Ми викликали російського посла. Вбивства та руйнування мають припинитися, – наголосив Леммі.
Також прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що серед жертв російських атак є мирні мешканці, включно з дітьми, і закликав припинити насильство.
– Мої думки з усіма, хто постраждав від безглуздих російських ударів по Києву, які пошкодили будівлю Британської Ради. Путін вбиває дітей і мирних жителів, саботуючи надії на мир. Це кровопролиття має закінчитися, – написав у Х Кір Стармер.
Фото: British Council Ukraine