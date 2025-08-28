У ніч проти 28 серпня, під час чергової комбінованої атаки Росії на Україну, було пошкоджено офіс Британської ради у Києві.

Про це заявили на офіційній сторінці Британської ради у Facebook.

Унаслідок атаки пошкоджено офіс Британської ради у Києві: що відомо

За повідомленням Британської ради, будівля наразі закрита для відвідувачів, але співпраця з партнерами триває.

– Унаслідок нічної атаки на Київ наш офіс зазнав значних пошкоджень і залишатиметься зачиненим для відвідувачів до подальшого повідомлення. Попри можливі затримки з відповідями, ми продовжуємо нашу роботу з українськими партнерами в галузях освіти та культури, – йдеться у заяві Британської ради.

У соцмережі Х представники установи повідомили, що внаслідок атаки постраждав охоронець. Зараз чоловік перебуває у лікарні.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі засудив атаку РФ на Київ та викликав російського посла.

Про це дипломат написав у мережі Х.

– Внаслідок ударів Путіна минулої ночі загинули мирні жителі, зруйновані будинки та пошкоджені будівлі, зокрема Британська Рада та представництво ЄС у Києві. Ми викликали російського посла. Вбивства та руйнування мають припинитися, – наголосив Леммі.

Також прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що серед жертв російських атак є мирні мешканці, включно з дітьми, і закликав припинити насильство.

– Мої думки з усіма, хто постраждав від безглуздих російських ударів по Києву, які пошкодили будівлю Британської Ради. Путін вбиває дітей і мирних жителів, саботуючи надії на мир. Це кровопролиття має закінчитися, – написав у Х Кір Стармер.

Фото: British Council Ukraine

