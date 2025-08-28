Массированный обстрел Украины: основной удар – по Киеву, количество жертв растет
Во время массированного обстрела Украины в ночь с 27 на 28 августа страна-агрессор использовала почти 600 дронов и более трех десятков ракет воздушного и наземного базирования – крылатые Х-101, баллистические Искандер-М/KN-23 и аэробаллистические Кинжалы.
В целом речь идет о 629 средствах воздушного нападения, из которых 589 сбиты или подавлены силами ПВО.
Однако, к сожалению, зафиксировано попадание ракет и БпЛА в 13 локациях и падение обломков сбитых целей в 26 локациях, в результате чего много жертв и раненых. Под основным ударом оказался Киев.
Подробнее об обстреле Украины сегодня, 28 августа — в материале на Фактах ICTV.
- Обстрел Киева 28 августа: последствия комбинированной атаки
- Массированная атака на Киевскую область
- Удар по Славянску Искандерами
- Обстрел Винницкой области 28 августа
- Взрывы в Запорожье
- Атака на Днепропетровскую область
- Массированный обстрел Украины: где еще раздавались взрывы 28 августа
Обстрел Киева 28 августа: последствия комбинированной атаки
Первые взрывы в Киеве прогремели еще накануне вечером – РФ запустила в сторону столицы ударные дроны и баллистику. Вскоре добавились еще и крылатые ракеты. Атака продолжалась до самого утра.
Зафиксировано попадание в более чем 20 локациях – это многоэтажки, нежилые здания, учебные заведения и транспортная инфраструктура в семи районах Киева.
В частности, в Дарницком районе в результате прямого попадания частично разрушена пятиэтажка, спасатели ищут людей под завалами.
По последним данным, число погибших возросло до 14 (среди них трое детей — 2, 17 и 14 лет), пострадавших — 38 (не менее пятерых детей от 7 до 17 лет). Около 10 человек считаются пропавшими без вести.
29 августа в Киеве – День траура по погибшим в результате российской атаки.
Массированная атака на Киевскую область
Более 12 часов враг атаковал Киевскую область дронами, крылатыми ракетами и баллистикой.
В Фастовском районе поврежден частный дом, пострадал 33-летний мужчина. С резаными ранами грудной клетки и правой голени его госпитализировали в местную больницу.
Кроме того, в Броварском районе повреждены частный дом и квартира.
По уточненной информации мэра Броваров Игоря Сапожко, в селе Требухов повреждены около 5 частных усадеб и хозяйственных построек.
Удар по Славянску Искандерами
Около трех часов ночи в Славянске Донецкой области прогремели два мощных взрыва.
Первый удар пришелся по улице Шевченко — в летнюю площадку ресторана отеля Украина, второй — по переулку Андреевскому.
В результате атаки Искандерами в городе повреждены и разрушены 35 многоэтажных домов, два частных дома, шесть автомобилей, учебное заведение, восемь инфраструктурных объектов.
На данный момент известно о четырех раненых жителях Славянска.
Обстрел Винницкой области 28 августа
Этой ночью РФ атаковала критическую инфраструктуру Винницкой области.
В результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 тыс. потребителей в 29 населенных пунктах, повреждены также жилые дома. К счастью, без пострадавших.
Также повреждена железнодорожная инфраструктура вблизи Казатина, поэтому часть поездов изменила маршрут, часть — прибудет с опозданием.
В Укрзализныце заявили о целенаправленном ударе по парку скоростных поездов Интерсити+, один из них получил значительные повреждения. Однако отмена рейсов не планируется.
Взрывы в Запорожье
Утром 28 августа РФ атаковала одно из предприятий Запорожья, в результате чего произошел пожар.
Также пострадали три многоэтажки: выбиты окна в квартирах и на лестничных клетках, повреждены балконы. Информация о пострадавших уточняется.
На месте работают коммунальные и аварийные службы, для жителей развернут палатку районной администрации.
Атака на Днепропетровскую область
Ночью 28 августа враг нанес удар БпЛА по территории Межевской и Петропавловской общин Синельниковского района Днепропетровской области.
По данным ГСЧС, в местах попаданий вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы.
Повреждены два сельскохозяйственных предприятия и транспортные средства, летняя кухня в частном дворе, здание и четыре автомобиля. Здесь обошлось без пострадавших.
Силы ПВО сбили этой ночью над Днепропетровской областью 25 вражеских беспилотников.
Массированный обстрел Украины: где еще раздавались взрывы 28 августа
Этой ночью комбинированную атаку врага отражали также в Черкасской области – силы ПВО в небе над регионом сбили российскую ракету, а также обезвредили 15 дронов. Обошлось без раненых и разрушений.
Хмельницкая область – здесь уничтожено пять крылатых ракет и девять ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. Также локационно потеряна одна аэробаллистическая ракета Кинжал и шесть Шахедов.
Утром 28 августа взрывы раздавались в Ивано-Франковской области. Местные власти не дают информацию о сбитых воздушных целях, однако, предварительно, здесь без пострадавших и разрушений.
Над Черновицкой областью было зафиксировано два вражеских БпЛА. Один из них силы ПВО обезвредили за пределами населенных пунктов. Другой вылетел за пределы области.
В Сумской области этой ночью сбили почти 40 ударных дронов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 282-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.