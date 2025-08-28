Во время массированного обстрела Украины в ночь с 27 на 28 августа страна-агрессор использовала почти 600 дронов и более трех десятков ракет воздушного и наземного базирования – крылатые Х-101, баллистические Искандер-М/KN-23 и аэробаллистические Кинжалы.

В целом речь идет о 629 средствах воздушного нападения, из которых 589 сбиты или подавлены силами ПВО.

Однако, к сожалению, зафиксировано попадание ракет и БпЛА в 13 локациях и падение обломков сбитых целей в 26 локациях, в результате чего много жертв и раненых. Под основным ударом оказался Киев.

Сейчас смотрят

Подробнее об обстреле Украины сегодня, 28 августа — в материале на Фактах ICTV.

Обстрел Киева 28 августа: последствия комбинированной атаки

Первые взрывы в Киеве прогремели еще накануне вечером – РФ запустила в сторону столицы ударные дроны и баллистику. Вскоре добавились еще и крылатые ракеты. Атака продолжалась до самого утра.

Зафиксировано попадание в более чем 20 локациях – это многоэтажки, нежилые здания, учебные заведения и транспортная инфраструктура в семи районах Киева.

В частности, в Дарницком районе в результате прямого попадания частично разрушена пятиэтажка, спасатели ищут людей под завалами.

По последним данным, число погибших возросло до 14 (среди них трое детей — 2, 17 и 14 лет), пострадавших — 38 (не менее пятерых детей от 7 до 17 лет). Около 10 человек считаются пропавшими без вести.

29 августа в Киеве – День траура по погибшим в результате российской атаки.

Массированная атака на Киевскую область

Более 12 часов враг атаковал Киевскую область дронами, крылатыми ракетами и баллистикой.

В Фастовском районе поврежден частный дом, пострадал 33-летний мужчина. С резаными ранами грудной клетки и правой голени его госпитализировали в местную больницу.

Кроме того, в Броварском районе повреждены частный дом и квартира.

По уточненной информации мэра Броваров Игоря Сапожко, в селе Требухов повреждены около 5 частных усадеб и хозяйственных построек.

Удар по Славянску Искандерами

Около трех часов ночи в Славянске Донецкой области прогремели два мощных взрыва.

Первый удар пришелся по улице Шевченко — в летнюю площадку ресторана отеля Украина, второй — по переулку Андреевскому.

В результате атаки Искандерами в городе повреждены и разрушены 35 многоэтажных домов, два частных дома, шесть автомобилей, учебное заведение, восемь инфраструктурных объектов.

На данный момент известно о четырех раненых жителях Славянска.

Обстрел Винницкой области 28 августа

Этой ночью РФ атаковала критическую инфраструктуру Винницкой области.

В результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 тыс. потребителей в 29 населенных пунктах, повреждены также жилые дома. К счастью, без пострадавших.

Также повреждена железнодорожная инфраструктура вблизи Казатина, поэтому часть поездов изменила маршрут, часть — прибудет с опозданием.

В Укрзализныце заявили о целенаправленном ударе по парку скоростных поездов Интерсити+, один из них получил значительные повреждения. Однако отмена рейсов не планируется.

Взрывы в Запорожье

Утром 28 августа РФ атаковала одно из предприятий Запорожья, в результате чего произошел пожар.

Также пострадали три многоэтажки: выбиты окна в квартирах и на лестничных клетках, повреждены балконы. Информация о пострадавших уточняется.

На месте работают коммунальные и аварийные службы, для жителей развернут палатку районной администрации.

Атака на Днепропетровскую область

Ночью 28 августа враг нанес удар БпЛА по территории Межевской и Петропавловской общин Синельниковского района Днепропетровской области.

По данным ГСЧС, в местах попаданий вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы.

Повреждены два сельскохозяйственных предприятия и транспортные средства, летняя кухня в частном дворе, здание и четыре автомобиля. Здесь обошлось без пострадавших.

Силы ПВО сбили этой ночью над Днепропетровской областью 25 вражеских беспилотников.

Массированный обстрел Украины: где еще раздавались взрывы 28 августа

Этой ночью комбинированную атаку врага отражали также в Черкасской области – силы ПВО в небе над регионом сбили российскую ракету, а также обезвредили 15 дронов. Обошлось без раненых и разрушений.

Хмельницкая область – здесь уничтожено пять крылатых ракет и девять ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. Также локационно потеряна одна аэробаллистическая ракета Кинжал и шесть Шахедов.

Утром 28 августа взрывы раздавались в Ивано-Франковской области. Местные власти не дают информацию о сбитых воздушных целях, однако, предварительно, здесь без пострадавших и разрушений.

Над Черновицкой областью было зафиксировано два вражеских БпЛА. Один из них силы ПВО обезвредили за пределами населенных пунктов. Другой вылетел за пределы области.

В Сумской области этой ночью сбили почти 40 ударных дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 282-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.