В Запорожском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) прокомментировали мобилизацию отца-одиночки на блокпосту и оставление его детей на улице.

Его сестра Оксана Киреева рассказала, что мужчина вместе со своими сыном и дочерью выехал с временно оккупированной территории за границу, а уже оттуда ему удалось вернуться в Украину.

По ее словам, отец-одиночка в первую очередь планировал оформить все документы, в частности на детей, но не успел этого сделать.

ТЦК о мобилизации отца-одиночки

В Запорожском областном ТЦК и СП признали, что гражданин Владимир Страхов действительно был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины.

Там утверждают, что этот процесс состоялся в полном соответствии с нормами действующего законодательства.

— Так, в 22:00 26 июля во время проверки документов на одном из блокпостов в Запорожье сотрудники Национальной полиции идентифицировали личность гражданина и установили, что у него отсутствуют военно-учетные документы, о чем был составлен акт, — говорится в сообщении.

По информации ТЦК, представители Национальной полиции доставили его в Бердянский районный ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Там отмечают, что задержание происходило без участия представителей РТЦК и СП Запорожской области.

Как утверждают в областном территориальном центре комплектования, уже после доставки в ТЦК Владимир Страхов не предоставил никаких сведений или документов, которые свидетельствовали бы о наличии права на отсрочку от призыва по мобилизации на особый период.

Вскоре мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе, после чего в ТЦК сформировали мобилизационное распоряжение и направили гражданина в учебный центр.

В ТЦК подчеркивают, что их представители не совершали противоправных действий против Владимира Страхова.

Что говорит родственница мобилизованного мужчины

Сестра мужчины Оксана Киреева рассказала журналистам Суспільне Запоріжжя, что семилетние двойняшки Станислав и Александра живут у нее после того, как их отца мобилизовали на блокпосту, а их самих оставили на обочине.

— Он ехал с детьми сюда. Они ехали полтора суток. Он не успел доехать. Его с детьми сняли с блокпоста. А детей высадили прямо на улице. Он мне успел позвонить, это было в 23:00. Его забрали, а я забрала детей, — поделилась сестра мобилизованного.

Оксана рассказывает, что мать детей покинула семью, когда Станиславу и Александре было два года, поэтому Владимир Страхов самостоятельно их воспитывал.

Около года он прожил с ними в оккупации в Пологовском районе Запорожской области. Однако российские военные начали принуждать мужчину к сотрудничеству, в результате чего он был вынужден с двойняшками уехать за границу.

По дороге в Украину Владимир с Оксаной обсудили, как оформлять документы на детей, и даже нашли для этого адвоката. Но сделать этого мужчина так и не успел.

— Сначала сказали, что проверим твои документы и утром отпустим. Больше его никто не отпустил. Он трое суток не выходил на связь. Сотрудники Бердянского РТЦК его задержали. С одним из них я разговаривала. Я говорю: Дайте ему отсрочку на оформление документов. Отвечает: Нет, пусть воюет. Я говорю: А дети куда? Говорит: Две недели в больнице, а потом в интернат, — процитировала женщина.

Сейчас Владимир уже проходит базовую общевойсковую подготовку, а Оксана оформила временную опеку над детьми.

