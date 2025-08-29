Участие в первой церемонии захоронения украинских воинов на Национальном военном мемориальном кладбище принял президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский на церемонии захоронения воинов

На Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) под Киевом прошли первые захоронения. На церемонии присутствовал глава нашего государства.

Сегодня похоронили пятерых защитников, чьи имена пока не установлены. На кладбище продолжат захоронение неизвестных героев.

В церемонии также приняли участие глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, министр обороны Денис Шмыгаль, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, министр внутренних дел Игорь Клименко и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Память погибших воинов почтили минутой молчания.

Зеленский заслушал доклад спикера Министерства по делам ветеранов Геннадия Попенко.

Национальное военное мемориальное кладбище

На кладбище уже обустроили сектора почетных захоронений, построили два колумбария, проложили инженерные сети и подъездную дорогу. Для посетителей предусмотрели автомобильную стоянку и шаттл, который будет курсировать регулярно. Именно на нем сегодня приехал президент, сообщили в Офисе президента.

Отдельное место на территории отведено для захоронения воинов, чьи имена пока не известны. Также здесь создают Аллею лип – символическую дорогу памяти.

Особенность мемориала – унифицированные захоронения. Сначала здесь будут устанавливать временный крест по мотивам казацких памятников XV–XVI веков, а через год – постоянный надгробный памятник в виде креста или таблички. Окончательный вариант будут выбирать родные погибшего.

Стоит отметить, что, как сообщила Наталья Калмыкова в эфире телемарафона, захоронения на этом кладбище будут бесплатными.

Напомним, что сегодня, 29 августа, украинцы чтят память защитников, отдавших жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

