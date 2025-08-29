Участь у першій церемонії поховання українських воїнів на Національному військовому меморіальному кладовищі взяв президент України Володимир Зеленський.

Зеленський на церемонії поховання воїнів

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) під Києвом відбулися перші поховання. На церемонії був присутній голова нашої держави.

Сьогодні поховали п’ятьох захисників, чиї імена наразі не встановлені. На кладовищі продовжать поховання невідомих героїв.

У церемонії також узяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр оборони Денис Шмигаль, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Памʼять загиблих воїнів ушанували хвилиною мовчання.

Зеленський заслухав доповідь речника Міністерства у справах ветеранів Геннадія Попенка.

Національне військове меморіальне кладовище

На кладовищі вже облаштували сектори почесних поховань, звели два колумбарії, проклали інженерні мережі та під’їзну дорогу. Для відвідувачів передбачили автомобільну стоянку та шатл, який курсуватиме регулярно. Саме ним сьогодні приїхав президент, повідомили в Офісі президента.

Окреме місце на території відведене для поховання воїнів, чиї імена поки що не відомі. Також тут створюють Алею лип – символічну дорогу пам’яті.

Особливість меморіалу – уніфіковані поховання. Спочатку тут встановлюватимуть тимчасовий хрест за мотивами козацьких пам’ятників XV–XVI століть, а через рік – постійний надгробок у вигляді хреста або таблички. Остаточний варіант обиратимуть рідні загиблого.

Варто зазначити, що, як повідомила Наталія Калмикова в ефірі телемарафону, поховання на цьому кладовище будуть безкоштовними.

Нагадаємо, що сьогодні, 29 серпня, українці вшановують пам’ять захисників, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

