Президент Владимир Зеленский подписал закон Об основах государственной политики национальной памяти украинского народа. В документе, в частности, впервые на законодательном уровне дано определение понятию рашизм.

Зеленский подписал закон, в котором определяется понятие рашизм

Об этом говорится в карточке законопроекта №13273, обнародованной на сайте Верховной Рады. Отмечается, что закон был возвращен с подписью президента 29 августа.

Согласно тексту, рашизм определяется как разновидность тоталитарной идеологии и практик, лежащих в основе российского нацистского тоталитарного режима, сформированного в государстве-агрессоре.

Эта идеология основана на традициях российского шовинизма и империализма, а также на практиках коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Законом также определяются следующие понятия:

война за независимость Украины:

политика памяти;

места памяти;

рашизм;

преступления против украинского народа;

историческая антиукраинская пропаганда.

Кроме того, документ предусматривает, что Кабинет министров раз в пять лет, на основании представления Украинского института национальной памяти, утверждает Государственную стратегию восстановления и сохранения национальной памяти украинского народа и План мероприятий по ее реализации.

Законом также установлены правила в отношении названий юридических лиц и объектов права собственности. В частности, если такому объекту присвоено имя определенного лица или исторического события, изменение названия не допускается в течение 10 лет с момента присвоения. Исключения возможны только в двух случаях:

в случае реорганизации юридического лица;

если имя (псевдоним) физического лица, название или дата исторического события, которые были присвоены, предоставлены более крупному по размеру или значению объекту права собственности в том же населенном пункте.

Напомним, 21 августа Верховная Рада приняла законопроект №13273, которым закреплены основы государственной политики национальной памяти украинского народа. За этот документ проголосовали 273 народных депутата.

