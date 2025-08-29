Президент України Володимир Зеленський підписав закон Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу. У документі, зокрема, вперше на законодавчому рівні надано визначення поняттю рашизм.

Зеленський підписав закон, у якому визначається поняття рашизм

Про це йдеться у картці законопроєкту №13273, оприлюдненій на сайті Верховної Ради. Зазначається, що закон було повернуто з підписом президента 29 серпня.

Згідно з текстом, рашизм визначається як різновид тоталітарної ідеології та практик, які лежать в основі російського нацистського тоталітарного режиму, сформованого у державі-агресорі.

Ця ідеологія ґрунтується на традиціях російського шовінізму й імперіалізму, а також на практиках комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Законом також визначаються такі поняття:

війна за Незалежність України:

політика пам’яті;

місця пам’яті;

рашизм;

злочини проти українського народу;

історична антиукраїнська пропаганда.

Окрім цього, документ передбачає, що Кабінет міністрів раз на п’ять років, на підставі подання Українського інституту національної памʼяті, затверджує Державну стратегію відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу та План заходів із її реалізації.

Законом також встановлено правила щодо назв юридичних осіб та об’єктів права власності. Зокрема, якщо такому об’єкту надано ім’я певної особи чи історичної події, зміна назви не допускається протягом 10 років з моменту присвоєння. Винятки можливі лише у двох випадках:

у разі реорганізації юридичної особи;

якщо імʼя (псевдонім) фізичної особи, назву або дату історичної події, яку було присвоєно, надано більшому за розміром чи значенням обʼєкту права власності в тому самому населеному пункті.

Нагадаємо, 21 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13273, яким закріплено засади державної політики національної пам’яті Українського народу. За цей документ проголосували 273 народні депутати.

