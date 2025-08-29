Сентябрь символизирует начало нового этапа жизни. После летнего перерыва все возвращаются к своим обязанностям. Дети садятся за школьные парты, а взрослые — на рабочие места после отпусков.

Факты ICTV узнавали, сколько рабочих дней в сентябре и предусмотрены ли дополнительные выходные.

Количество рабочих дней в сентябре

Осень насыщена планами, задачами и новыми делами. Рабочий ритм постепенно ускоряется, а люди привыкают к ежедневной рутине. В этом месяце официальных государственных праздников нет.

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В сентябре 2025 года будет 30 дней, из них 22 рабочих.

Рабочие дни: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября.

Сколько выходных в сентябре

Количество выходных в сентябре 2025 года — 8 (субботы и воскресенья).

В соответствии с законом Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, дополнительных выходных в сентябре не предусмотрено.

Выходные: 6 и 7, 13 и 14, 20 и 21, 27 и 28 сентября.

Основные даты в сентябре:

1 сентября — День знаний (Первый звонок)

2 сентября — День нотариата

7 сентября — День предпринимателя

8 сентября — Международный день грамотности; Международный день солидарности журналистов

9 сентября — День тестировщика; День красоты; День дизайнера-графика; Международный день красоты

10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств

13 сентября — День программиста; День физической культуры и спорта; День украинского кино

14 сентября — День нефтяников; День танковых войск

15 сентября — Международный день демократии

16 сентября — Международный день охраны озонового слоя

17 сентября — День спасателя; День HR-менеджера

20 сентября — День фармацевта; День рекрутера; День изобретателя и рационализатора

21 сентября — День работника леса; Международный день мира

22 сентября — День партизанской славы

27 сентября — День туризма; День воспитателя

28 сентября — День машиностроителя

30 сентября — Всеукраинский день библиотек; День усыновления; Международный день переводчика

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