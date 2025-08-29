Сколько рабочих дней в сентябре 2025 года и когда выходные
Сентябрь символизирует начало нового этапа жизни. После летнего перерыва все возвращаются к своим обязанностям. Дети садятся за школьные парты, а взрослые — на рабочие места после отпусков.
Факты ICTV узнавали, сколько рабочих дней в сентябре и предусмотрены ли дополнительные выходные.
Количество рабочих дней в сентябре
Осень насыщена планами, задачами и новыми делами. Рабочий ритм постепенно ускоряется, а люди привыкают к ежедневной рутине. В этом месяце официальных государственных праздников нет.
В сентябре 2025 года будет 30 дней, из них 22 рабочих.
Рабочие дни: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября.
Сколько выходных в сентябре
Количество выходных в сентябре 2025 года — 8 (субботы и воскресенья).
В соответствии с законом Об организации трудовых отношений в условиях военного положения, дополнительных выходных в сентябре не предусмотрено.
Выходные: 6 и 7, 13 и 14, 20 и 21, 27 и 28 сентября.
Основные даты в сентябре:
- 1 сентября — День знаний (Первый звонок)
- 2 сентября — День нотариата
- 7 сентября — День предпринимателя
- 8 сентября — Международный день грамотности; Международный день солидарности журналистов
- 9 сентября — День тестировщика; День красоты; День дизайнера-графика; Международный день красоты
- 10 сентября — Всемирный день предотвращения самоубийств
- 13 сентября — День программиста; День физической культуры и спорта; День украинского кино
- 14 сентября — День нефтяников; День танковых войск
- 15 сентября — Международный день демократии
- 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя
- 17 сентября — День спасателя; День HR-менеджера
- 20 сентября — День фармацевта; День рекрутера; День изобретателя и рационализатора
- 21 сентября — День работника леса; Международный день мира
- 22 сентября — День партизанской славы
- 27 сентября — День туризма; День воспитателя
- 28 сентября — День машиностроителя
- 30 сентября — Всеукраинский день библиотек; День усыновления; Международный день переводчика