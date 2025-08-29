Вересень символізує початок нового етапу життя. Після літньої перерви всі повертаються до своїх обов’язків. Діти сідають за шкільні парти, а дорослі — на робочі місця після відпусток.

Факти ICTV дізнавалися, скільки робочих днів у вересні та чи передбачено додаткові вихідні.

Кількість робочих днів у вересні

Осінь насичена планами, завданнями та новими справами. Робочий ритм поступово пришвидшується, а люди звикають до щоденної рутини. У цьому місяці офіційних державних свят немає.

У вересні 2025 року буде 30 днів, з них 22 робочі.

Робочі дні: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 вересня.

Скільки вихідних у вересні

Кількість вихідних у вересні 2025 року – 8 (суботи й неділі).

Відповідно до закону Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, додаткових вихідних у вересні не передбачено.

Вихідні: 6 і 7, 13 і 14, 20 і 21, 27 і 28 вересня.

Основні дати у вересні:

1 вересня — День знань (Перший дзвінок)

2 вересня — День нотаріату

7 вересня — День підприємця

8 вересня — Міжнародний день грамотності; Міжнародний день солідарності журналістів

9 вересня — День тестувальника; День краси; День дизайнера-графіка; Міжнародний день краси

10 вересня — Всесвітній день запобігання самогубствам

13 вересня — День програміста; День фізичної культури та спорту; День українського кіно

14 вересня — День нафтовиків; День танкових військ

15 вересня — Міжнародний день демократії

16 вересня — Міжнародний день охорони озонового шару

17 вересня — День рятувальника; День HR-менеджера

20 вересня — День фармацевта; День рекрутера; День винахідника і раціоналізатора

21 вересня — День працівника лісу; Міжнародний день миру

22 вересня — День партизанської слави

27 вересня — День туризму; День вихователя

28 вересня — День машинобудівника

30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек; День усиновлення; Міжнародний день перекладача

