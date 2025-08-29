Скільки робочих днів у вересні 2025 року та коли вихідні
Вересень символізує початок нового етапу життя. Після літньої перерви всі повертаються до своїх обов’язків. Діти сідають за шкільні парти, а дорослі — на робочі місця після відпусток.
Факти ICTV дізнавалися, скільки робочих днів у вересні та чи передбачено додаткові вихідні.
Кількість робочих днів у вересні
Осінь насичена планами, завданнями та новими справами. Робочий ритм поступово пришвидшується, а люди звикають до щоденної рутини. У цьому місяці офіційних державних свят немає.
У вересні 2025 року буде 30 днів, з них 22 робочі.
Робочі дні: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 вересня.
Скільки вихідних у вересні
Кількість вихідних у вересні 2025 року – 8 (суботи й неділі).
Відповідно до закону Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, додаткових вихідних у вересні не передбачено.
Вихідні: 6 і 7, 13 і 14, 20 і 21, 27 і 28 вересня.
Основні дати у вересні:
- 1 вересня — День знань (Перший дзвінок)
- 2 вересня — День нотаріату
- 7 вересня — День підприємця
- 8 вересня — Міжнародний день грамотності; Міжнародний день солідарності журналістів
- 9 вересня — День тестувальника; День краси; День дизайнера-графіка; Міжнародний день краси
- 10 вересня — Всесвітній день запобігання самогубствам
- 13 вересня — День програміста; День фізичної культури та спорту; День українського кіно
- 14 вересня — День нафтовиків; День танкових військ
- 15 вересня — Міжнародний день демократії
- 16 вересня — Міжнародний день охорони озонового шару
- 17 вересня — День рятувальника; День HR-менеджера
- 20 вересня — День фармацевта; День рекрутера; День винахідника і раціоналізатора
- 21 вересня — День працівника лісу; Міжнародний день миру
- 22 вересня — День партизанської слави
- 27 вересня — День туризму; День вихователя
- 28 вересня — День машинобудівника
- 30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек; День усиновлення; Міжнародний день перекладача