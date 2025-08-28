Государственный департамент США согласовал возможное соглашение о поставках авиационных боеприпасов Украине стоимостью $825 млн.

Об этом говорится в сообщении Агентства сотрудничества в сфере безопасности Министерства обороны США.

Продажа Украине авиабоеприпасов от США

Отмечается, что Украина хочет закупить 3 350 авиационных ракет ERAM (Extended Range Attack Munition) и еще столько же интегрированных систем навигации GPS/INS.

Пакет будет включать контейнеры для ракет, пилоны, запасные части и компоненты, оборудование для обслуживания, программное обеспечение, техническую документацию, подготовку персонала, а также транспорт и логистику.

В Госдепартаменте подчеркнули, что продажа авиационных боеприпасов поддержит внешнюю политику и безопасность США, укрепляя обороноспособность Украины как фактора стабильности и экономического развития в Европе.

Средства на реализацию соглашения поступят от Дании, Нидерландов, Норвегии и через программу Foreign Military Financing США.

Основными подрядчиками выступят компании Zone 5 Technologies и CoAspire. Соглашение не повлияет на военный баланс в регионе и не требует дополнительного командирования американских специалистов в Украину.

Ракеты ERAM для Украины — характеристики

Зенитная ракета SM-6 ERAM, созданная на базе семейства Standard Missile, является частью системы противовоздушной и противоракетной обороны Aegis.

Она способна поражать воздушные цели, крылатые и баллистические ракеты, а также объекты на кораблях.

Вооруженная радиолокационной головкой самонаведения и системой наведения через радар корабля, SM-6 ERAM может развивать скорость до 3,5 Маха и преодолевать более 240 км.

Ракеты запускаются с универсальных пусковых установок Mk 41 VLS на крейсерах и эсминцах класса Aegis, а также используются американской армией с 2013 года.

Недавно западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на этой неделе США согласовали продажу Украине 3 350 авиационных ракет ERAM, которые должны поступить примерно через шесть недель.

