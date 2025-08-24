США согласовали продажу Украине более 3 тыс. зенитных ракет ERAM – WSJ

На этой неделе Вашингтон одобрил продажу Украине 3 350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), которые должны поступить примерно через шесть недель.

Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

Ракеты ERAM для Украины

Так, пакет вооружений на $850 млн в основном финансируется европейскими странами. Однако этот пакет отложили до завершения встречи президента Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американские чиновники отмечают, что применение ракет ERAM с дальностью от 240 до 450 км может потребовать согласования Пентагона.

США официально пока не заявляли о будущих поставках этих ракет, однако другое вооружение, которое страны Европы закупают в США, может помочь Украине атаковать вражеские цели в пределах национальных границ. Речь идет о семействе американских управляемых реактивных снарядов GMLRS с дальностью 145 км.

Что известно о ракетах ERAM

Зенитная управляемая ракета SM-6 ERAM — создана на базе семейства Standard Missile и является частью системы противовоздушной и противоракетной обороны Aegis.

Ракета ERAM способна поражать не только воздушные цели (самолеты и крылатые ракеты), но и баллистические ракеты на конечном участке траектории, а также корабли. Ракета оснащена радиолокационной головкой самонаведения и системой наведения через радар корабля.

Ракета SM-6 ERAM может преодолеть более 240 км и развивать скорость 3,5 Маха (4 287 км/ч). Эти зенитные ракеты американская армия использует с 2013 года и уже прошла ряд модернизаций, чтобы быть более эффективной против гиперзвуковых угроз.

Ракеты SM-6 запускаются с установок Mk 41 VLS, которые ставят на крейсерах и эсминцах класса Aegis.

В январе сообщалось, что США работают над созданием ракето-бомбы для ВСУ в рамках программы ERAM. Так, американцы планировали интегрировать на ERAM головку самонаведения Quicksink для поражения кораблей.

Условия контракта предусматривают, что ERAM должна быть готова к 2026 году, и будут производить 1 000 единиц в год.

