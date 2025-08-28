Державний департамент США погодив можливу угоду щодо постачання авіаційних боєприпасів Україні вартістю $825 млн.

Про це йдеться у повідомленні Агентства співробітництва у сфері безпеки Міністерства оборони США.

Продаж Україні авіабоєприпасів від США

Зазначається, що Україна хоче закупити 3 350 авіаційних ракет ERAM (Extended Range Attack Munition) та ще стільки ж інтегрованих систем навігації GPS/INS.

Пакет включатиме контейнери для ракет, пілони, запасні частини та компоненти, обладнання для обслуговування, програмне забезпечення, технічну документацію, підготовку персоналу, а також транспорт і логістику.

У Держдепартаменті наголосили, що продаж авіаційних боєприпасів підтримає зовнішню політику та безпеку США, зміцнюючи обороноздатність України як фактора стабільності та економічного розвитку в Європі.

Кошти на реалізацію угоди надійдуть від Данії, Нідерландів, Норвегії та через програму Foreign Military Financing США.

Основними підрядниками виступлять компанії Zone 5 Technologies та CoAspire. Угода не вплине на військовий баланс у регіоні та не потребує додаткового відрядження американських фахівців до України.

Ракети ERAM для України – характеристики

Зенітна ракета SM-6 ERAM, створена на базі сімейства Standard Missile, є частиною системи протиповітряної та протиракетної оборони Aegis.

Вона здатна уражати повітряні цілі, крилаті та балістичні ракети, а також об’єкти на кораблях.

Озброєна радіолокаційною головкою самонаведення та системою наведення через радар корабля, SM-6 ERAM може розвивати швидкість до 3,5 Маха та подолати понад 240 км.

Ракети запускаються з універсальних пускових установок Mk 41 VLS на крейсерах і есмінцях класу Aegis, а також використовуються американською армією з 2013 року.

Нещодавно західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що цього тижня США погодили продаж Україні 3 350 авіаційних ракет ERAM, які мають надійти приблизно за шість тижнів.

