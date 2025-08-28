Кремль поднимает ставки: повлияет ли массированная атака на Киев на позицию США по РФ

Основатель благотворительного фонда Реактивная почта и военный эксперт Павел Нарожный рассказал Фактам ICTV, что скорость ударного беспилотника Shahed составляет примерно 220-250 км/ч, а реактивного дрона — 500 или даже более км/ч.

— На человеческом языке это означает, что сбить его с помощью пулемета будет очень-очень сложно, если не сказать нереально, потому что он слишком быстро движется. Человек просто не сможет среагировать. Его сбивать можно только специальными средствами, — заявил Нарожный.

Он напомнил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, когда в последний раз комментировал эту тему, отметил, что примерно 40% Shahed сбивают мобильные огневые группы. В случае реактивного Shahed о них можно забыть, подчеркнул эксперт.

— То есть это означает, что сбить его может только Gepard немецкого производства или Skynex, то есть специализированные системы. Или уже зенитные ракетные комплексы, такие как Бук, IRIS-T, Patriot и другие. Или ПЗРК — это Stinger, Игла и другие. Еще один вариант — поднимать авиацию — это уже МиГ-29 или F-16, — сказал Нарожный.

Однако хорошие новости заключаются в том, что такой реактивный Shahed очень дорогой по стоимости, ведь он сильно отличается от беспилотника с двигателем внутреннего сгорания, потому что технологически сложнее. У врага таких Shahed не так много. Они опасны, но Силы обороны понимают, как с ними бороться, подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас наиболее распространенными в российской армии были, есть и будут Shahed с двигателем внутреннего сгорания. Он объяснил, что самая сложная часть реактивного Shahed — это турбореактивный двигатель.

Его сложно производить в больших количествах, потому что это дорого. На самом деле врагу выгоднее турбореактивные двигатели с реактивных Shahed использовать для крылатых ракет, предположил Нарожный.

Он подчеркнул, что этот реактивный Shahed несет в лучшем случае 50 кг взрывчатки, а если это скомпоновать в виде крылатой ракеты с нормальной системой запуска, то он может поднять гораздо больше — несколько сотен килограммов.

— Поэтому говорить, что будет массовое использование реактивных Shahed — это из области фантастики, — подчеркнул Павел Нарожный.

Удар по кораблю Военно-морских сил Украины

Российские войска нанесли удар по кораблю Военно-морских сил ВСУ. Как сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, в результате атаки погиб один член экипажа и есть раненые.

По его словам, большинство членов экипажа находится в безопасности, а нескольких военных моряков ищут.

Основатель благотворительного фонда Реактивная почта и военный эксперт Павел Нарожный обратил внимание на заявления российских пропагандистов о том, что корабль могли поразить беспилотным катером.

— То есть они переняли нашу технологию, если это правда. Но в любом случае это направление для нас опасно. Сегодня они ударили по военному кораблю, а завтра они могут атаковать гражданский, например, зерновоз или другой корабль. Надо работать для того, чтобы сделать невозможной работу таких беспилотных катеров, — подчеркнул он.

Связана ли массированная атака с демонстрацией РФ на действия США

Руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович рассказал Фактам ICTV, что сегодняшнюю массированную атаку можно связать с переговорным процессом и демонстрацией со стороны российского диктатора Владимира Путина.

— Я думаю, что частично это так. То есть, Путину нужно было сделать определенный символический шаг накануне встречи украинской делегации с американской и тем фактом, что приближается его визит в Китай. Ему там нужно говорить с Си Цзиньпином. А после этого заканчивается тот дедлайн, который выдвигал Трамп, — объяснил он.

По мнению политолога, есть еще один важный момент. Эта история имеет дополнительное основание, связанное с тем, что вчера вышли материалы о том, что так называемое российское наступление полностью провалилось.

По его мнению, Путину нужно каким-то образом поднять ставки и показать, что он может действовать с позиции силы. Рейтерович предположил, что этот обстрел стал подобным свидетельством, ведь Россия так поступает достаточно регулярно.