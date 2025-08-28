Павел Нарожный, Основатель БО Реактивна пошта
Игорь Рейтерович, политолог, политический консультант
Кремль поднимает ставки: повлияет ли массированная атака на Киев на позицию США по РФ
В ночь на 28 августа Украина пережила одну из самых масштабных воздушных атак за время полномасштабной войны. Она стала особенной из-за использования новых средств — реактивных Shahed, которые представляют серьезный вызов для украинской ПВО.
В то же время Россия нанесла удар по одному из кораблей Военно-морских сил Украины. Эти события происходят на фоне важных международных переговоров, что свидетельствует о том, что Кремль пытается сочетать военное давление с политическими сигналами для Запада.
Что известно о массированном ударе по Киеву и Украине, атаке на корабль ВМС и как это объясняют эксперты — читайте далее в материале Фактов ICTV.
- Массированная атака на Киев и Украину 28 августа
- Атака на Киев 28 августа: применение реактивных Shahed
- Удар по кораблю Военно-морских сил Украины
- Связана ли массированная атака с демонстрацией РФ на действия США
Массированная атака на Киев и Украину 28 августа
В ночь на 28 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву и территории Украины ударными дронами, ракетами воздушного и наземного базирования.
Всего армия РФ применила 629 средств воздушного нападения, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Среди них:
- 598 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов, запущенных с разных направлений;
- две аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал из воздушного пространства Липецкой и Воронежской области России;
- девять баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской области РФ;
- 20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области России.
По подсчетам Воздушных сил ВСУ, силами ПВО удалось сбить или подавить 589 воздушных целей. В частности:
- 563 БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
- одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 Кинжал;
- семь баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 18 крылатых ракет Х-101.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксировано попадание ракет и ударных дронов в 13 локациях, падение сбитых обломков в 26 локациях.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины отметили, что в результате массированного удара России по Киеву погиб 21 человек, среди которых — четыре ребенка, еще более 60 пострадавших.
Кроме столицы, есть повреждения в Киевской области в Фастовском и Броварском районах. В Славянске Донецкой области армия РФ нанесла удар Искандерами, в результате чего есть четверо раненых.
В Винницкой области под атаку попала критическая инфраструктура, а в Запорожье вспыхнул пожар после обстрела предприятия. Взрывы также раздавались в Днепропетровской, Черкасской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Атака на Киев 28 августа: применение реактивных Shahed
Начальник Управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что во время ночной атаки на Киев войска РФ применили реактивные Shahed, которые по летным параметрам напоминают крылатые ракеты. Среди них — реактивные дроны Герань-3.
Основатель благотворительного фонда Реактивная почта и военный эксперт Павел Нарожный рассказал Фактам ICTV, что скорость ударного беспилотника Shahed составляет примерно 220-250 км/ч, а реактивного дрона — 500 или даже более км/ч.
— На человеческом языке это означает, что сбить его с помощью пулемета будет очень-очень сложно, если не сказать нереально, потому что он слишком быстро движется. Человек просто не сможет среагировать. Его сбивать можно только специальными средствами, — заявил Нарожный.
Он напомнил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, когда в последний раз комментировал эту тему, отметил, что примерно 40% Shahed сбивают мобильные огневые группы. В случае реактивного Shahed о них можно забыть, подчеркнул эксперт.
— То есть это означает, что сбить его может только Gepard немецкого производства или Skynex, то есть специализированные системы. Или уже зенитные ракетные комплексы, такие как Бук, IRIS-T, Patriot и другие. Или ПЗРК — это Stinger, Игла и другие. Еще один вариант — поднимать авиацию — это уже МиГ-29 или F-16, — сказал Нарожный.
Однако хорошие новости заключаются в том, что такой реактивный Shahed очень дорогой по стоимости, ведь он сильно отличается от беспилотника с двигателем внутреннего сгорания, потому что технологически сложнее. У врага таких Shahed не так много. Они опасны, но Силы обороны понимают, как с ними бороться, подчеркнул эксперт.
По его словам, сейчас наиболее распространенными в российской армии были, есть и будут Shahed с двигателем внутреннего сгорания. Он объяснил, что самая сложная часть реактивного Shahed — это турбореактивный двигатель.
Его сложно производить в больших количествах, потому что это дорого. На самом деле врагу выгоднее турбореактивные двигатели с реактивных Shahed использовать для крылатых ракет, предположил Нарожный.
Он подчеркнул, что этот реактивный Shahed несет в лучшем случае 50 кг взрывчатки, а если это скомпоновать в виде крылатой ракеты с нормальной системой запуска, то он может поднять гораздо больше — несколько сотен килограммов.
— Поэтому говорить, что будет массовое использование реактивных Shahed — это из области фантастики, — подчеркнул Павел Нарожный.
Удар по кораблю Военно-морских сил Украины
Российские войска нанесли удар по кораблю Военно-морских сил ВСУ. Как сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, в результате атаки погиб один член экипажа и есть раненые.
По его словам, большинство членов экипажа находится в безопасности, а нескольких военных моряков ищут.
Основатель благотворительного фонда Реактивная почта и военный эксперт Павел Нарожный обратил внимание на заявления российских пропагандистов о том, что корабль могли поразить беспилотным катером.
— То есть они переняли нашу технологию, если это правда. Но в любом случае это направление для нас опасно. Сегодня они ударили по военному кораблю, а завтра они могут атаковать гражданский, например, зерновоз или другой корабль. Надо работать для того, чтобы сделать невозможной работу таких беспилотных катеров, — подчеркнул он.
Связана ли массированная атака с демонстрацией РФ на действия США
Руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович рассказал Фактам ICTV, что сегодняшнюю массированную атаку можно связать с переговорным процессом и демонстрацией со стороны российского диктатора Владимира Путина.
— Я думаю, что частично это так. То есть, Путину нужно было сделать определенный символический шаг накануне встречи украинской делегации с американской и тем фактом, что приближается его визит в Китай. Ему там нужно говорить с Си Цзиньпином. А после этого заканчивается тот дедлайн, который выдвигал Трамп, — объяснил он.
По мнению политолога, есть еще один важный момент. Эта история имеет дополнительное основание, связанное с тем, что вчера вышли материалы о том, что так называемое российское наступление полностью провалилось.
По его мнению, Путину нужно каким-то образом поднять ставки и показать, что он может действовать с позиции силы. Рейтерович предположил, что этот обстрел стал подобным свидетельством, ведь Россия так поступает достаточно регулярно.
Политолог убежден, что в системе координат Путина — это аргумент. Однако украинцы уже завтра узнают, насколько этот аргумент будет воспринят американцами, сказал эксперт.
Рейтерович предположил, что в определенной степени массированные атаки по Украине могут повлиять на решимость США в отношении санкций и последствий для России. Но непосредственно это будет обусловлено решением Путина о прямых переговорах с Украиной — это произойдет не раньше, чем в середине следующей недели.
— 31 августа Путин едет в Китай, у него там четырехдневный визит. Среда, четверг и следующая пятница могут в этом плане быть показательными. То есть президенту США Дональду Трампу нужно выходить и говорить, что Путин должен дать ответ. Он ответ не дает: значит он не хочет тогда то, что Трамп обещал. Так должно выглядеть и работать. Сделает ли это Трамп — посмотрим. Я думаю, что ему будет просто некуда деваться, — подчеркнул политолог.
Игорь Рейтерович утверждает, что Трамп должен будет увидеть от России какие-то конкретные шаги, которые будут свидетельствовать о том, что Москва якобы не против садиться за стол переговоров.
Если таких шагов Трамп не увидит, то ему придется действовать иначе, иначе он окажется в слабой позиции, которую не может себе позволить, считает политолог.