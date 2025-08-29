Уже есть второй погибший в результате поражения российскими оккупантами одного из украинских кораблей Военно-морских сил ВСУ.

Информацию об этом подтвердил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии ведущей информационного телемарафона Єдині новини Яне Брензей.

Плетенчук об ударе по кораблю ВМС ВСУ

— К сожалению, у нас уже есть второй погибший. Продолжаются поисково-спасательные работы. Конечно, мы обязательно найдем всех наших пропавших. Их несколько. Также несколько военнослужащих получили ранения. Но большинство экипажа в основном находится еще со вчерашнего дня в безопасности, — сказал Плетенчук.

В то же время представитель ВМС ВСУ заявил, что не может подтвердить заявления российских пропагандистов о том, что якобы украинский корабль затонул в результате поражения.

— Пока не могу подтвердить эту информацию. Сейчас продолжаются действия, связанные со спасением жизней, поэтому подробностей больше никаких мы предоставить не можем, — объяснил он.

На уточняющий вопрос о том, сколько может длиться поисково-спасательная операция, Дмитрий Плетенчук отметил, что трудно прогнозировать такие действия, потому что это сложная работа.

Спикер ВМС ВСУ отметил, что российские войска имели беспилотные катера еще до полномасштабного вторжения и уже после него неоднократно пытались их применить, поэтому он не может подтвердить, что это стало чем-то новым.

— Вчера так же был поврежден и российский корабль. Но сказать, что есть какое-то резкое изменение тактики и стратегии, не могу, потому что условия, в которых эти решения принимаются, довольно ограниченны. Однако действия с нашей стороны тоже никуда не делись. Конечно, и враг свои действия планирует с учетом уже нашего присутствия, — подчеркнул спикер ВМС ВСУ.

В четверг, 28 августа, стало известно о поражении одного из украинских кораблей. Тогда была информация о том, что в результате удара погиб один член экипажа, еще несколько получили ранения. На данный момент известно о двух погибших, поисково-спасательная операция продолжается.

