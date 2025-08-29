Вже є другий загиблий внаслідок ураження російськими окупантами одного з українських кораблів Військово-морських сил ЗСУ.

Інформацію про це підтвердив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі ведучій інформаційного телемарафону Єдині новини Яні Брензей.

Плетенчук про удар по кораблю ВМС ЗСУ

– На жаль, ми маємо вже другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Звісно, ми обов’язково знайдемо всіх наших зниклих. Їх кілька. Так само кілька військовослужбовців дістали поранення. Але більшість екіпажу переважно перебуває ще з вчорашнього дня у безпеці, – сказав Плетенчук.

Водночас речник ВМС ЗСУ заявив, що не може підтвердити заяви російських пропагандистів про те, що нібито український корабель затонув унаслідок ураження.

– Поки що не можу підтвердити цю інформацію. Зараз тривають дії, пов’язані з порятунком життя, тому подробиць більше ніяких ми надати не можемо, – пояснив він.

На уточнювальне запитання про те, скільки може тривати пошуково-рятувальна операція, Дмитро Плетенчук зазначив, що важко спрогнозувати такі дії, тому що це складна робота.

Речник ВМС ЗСУ зазначив, що російські війська мали безпілотні катери ще до повномасштабного вторгнення і вже після нього неодноразово намагалися їх застосувати, тому він не може підтвердити, що це стало чимось новим.

– Вчора так само було пошкоджено і російський корабель. Але сказати, що є якась різка зміна тактики і стратегії, не можу, тому що умови, в яких ці рішення ухвалюються, є доволі обмеженими. Проте дії з нашого боку теж нікуди не поділися. Звісно, і ворог свої дії планує з урахуванням вже нашої присутності, – наголосив речник ВМС ЗСУ.

У четвер, 28 серпня, стало відомо про ураження одного з українських кораблів. Тоді була інформація про те, що внаслідок удару загинув один член екіпажу, ще кількох поранено. Наразі відомо про двох загиблих, пошуково-рятувальна операція триває.

