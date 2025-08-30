На данный момент не установлена личность, которая произвела около восьми выстрелов в бывшего спикера Верховной Рады, народного депутата Украины Андрея Парубия.

Об этом заявили представители правоохранительных органов во Львове во время пресс-брифинга.

Полиция об убийстве Парубия

Как рассказал руководитель полиции Львовской области Александр Шляховский, нападавший стрелял из огнестрельного короткоствольного оружия.

Сейчас смотрят

— Органы Национальной полиции совместно с СБУ, Офисом генпрокурора и под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры в коммуникации с Департаментом уголовного розыска немедленно приступили к проведению первоочередных следственных и розыскных действий, направленных на установление личности, совершившей это преступление, — сказал Шляховский.

Он поделился, что начат анализ камер видеонаблюдения по маршруту подхода и ухода преступника, установление и опрос свидетелей и очевидцев этого события с целью получения полной информации, которая бы способствовала установлению преступника.

На данный момент правоохранители четко понимают, что убийство Андрея Парубия было очень тщательно спланировано, а преступник готовился к его совершению.

Пока нет подробностей об оружии, которое применил стрелок. Однако правоохранитель отметил, что было около восьми выстрелов.

По его словам, в настоящее время устанавливается личность человека, который был в шлеме и имел похожую одежду, зафиксированную на камерах видеонаблюдения, а также может быть причастен к убийству Андрея Парубия.

Правоохранитель добавил, что информацию, которая важна для досудебного расследования, нельзя распространять, ведь это может помочь преступнику – тогда он будет знать о направлениях движения по документированию этого преступления.

В субботу, 30 августа, во Львове застрелили Андрея Парубия — бывшего спикера Верховной Рады.

Как заявил президент Владимир Зеленский, убийство Парубия было тщательно подготовлено, а СБУ привлечена к расследованию этого преступления.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.