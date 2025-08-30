Прокуратура з’ясовуватиме, яким чином відео з моментом убивства колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата України Андрія Парубія з камери відеоспостереження опинилося в Telegram-каналах.

Про це заявив керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет під час пресбрифінгу.

Вбивство Андрія Парубія: оприлюднення відео злочину

Як пояснив Мерет, правоохоронці підготували для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про несанкціонований витік інформації в Telegram-канали.

Зараз дивляться

Керівник Львівської обласної прокуратури розповів, що у рамках провадження нададуть правову оцінку діям людини, яка оприлюднила відеозапис із моментом вбивства Андрія Парубія.

За його словами, вже встановлено, з якої камери було зроблене відео. Однак Мерет не розповів більше деталей.

– Встановлено, з якої камери (було зафіксовано момент вбивства, – Ред.), але я не хотів би казати, з якої саме, – сказав він.

Стало відомо, що розглядають кілька версій убивства Андрія Парубія, зокрема російський слід.

У суботу, 30 серпня, у Львові застрелили Андрія Парубія – колишнього спікера Верховної Ради України.

Як повідомляли правоохоронці, вбивство народного депутата сталося у Франківському районі Львова. Унаслідок травм Андрій Парубій загинув на місці.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.