Госдепартамент США одобрил продажу Украине систем спутниковой связи на сумму $150 млн, а также оборудования для систем ПВО Patriot стоимостью $179 млн.

Соответствующие сообщения были обнародованы 30 августа на сайте Агентства оборонного сотрудничества Министерства обороны США.

США одобрили продажу Украине оборудования для Starlink и Patriot

– Госдепартамент принял решение о возможной продаже Украине спутниковых коммуникационных услуг и соответствующего оборудования на сумму около $150 млн, – говорится в сообщении.

Агентство по вопросам оборонной безопасности и сотрудничества предоставило необходимую сертификацию, о чем было сообщено Конгрессу. Отмечается, что основным подрядчиком по этому соглашению будет компания Starlink.

Сейчас смотрят

Еще одним решением Госдеп США согласовал продажу Украине оборудования для обслуживания системы ПВО Patriot и связанных с ней компонентов на сумму около $179,1 млн.

Основными подрядчиками по этому соглашению будут американские компании RTX Corporation и Lockheed Martin.

Пакет предусматривает предоставление таких услуг и оборудования: засекреченные и незасекреченные запасные части, техническое обслуживание, засекреченное и незасекреченное программное обеспечение и обновления, средства связи и сопутствующие аксессуары, модификации системы и соответствующие комплекты для модернизации и т. д.

По сообщениям, правительство Украины подало запросы на расширение услуг спутниковой связи для терминалов Starlink и на оборудование и услуги для поддержки систем противовоздушной обороны Patriot.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что США согласовали продажу оборудования Украине на сумму более $300 млн для поддержки систем Patriot и закупку и обслуживание Starlink.

– Системы ПВО Patriot жизненно важны для Украины. Они защищают наших людей, наши города и критическую инфраструктуру от непрерывных российских воздушных атак, – добавил он.

Глава Минобороны поблагодарил американских партнеров за поддержку.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.