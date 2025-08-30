Держдепартамент США схвалив продаж Україні систем супутникового зв’язку на суму $150 млн, а також обладнання для систем ППО Patriot вартістю $179 млн.

Відповідні повідомлення були оприлюднені 30 серпня на сайті Агентства оборонної співпраці Міністерства оборони США.

США схвалили продаж Україні обладнання для Starlink і Patriot

– Держдепартамент ухвалив рішення про можливий продаж Україні супутникових комунікаційних послуг та відповідного обладнання на суму близько $150 млн, – ідеться у повідомленні.

Агентство з питань оборонної безпеки та співробітництва надало необхідну сертифікацію, про що було повідомлено Конгрес. Зазначається, що основним підрядником за цією угодою буде компанія Starlink.

Ще одним рішенням Держдеп США погодив продаж Україні обладнання для обслуговування системи ППО Patriot та пов’язаних із нею компонентів на суму близько $179,1 млн.

Основними підрядниками за цією угодою будуть американські компанії RTX Corporation і Lockheed Martin.

Пакет передбачає надання таких послуг та обладнання: засекречені та незасекречені запасні частини, технічне обслуговування, засекречене та незасекречене програмне забезпечення й оновлення, засоби зв’язку та супутні аксесуари, модифікації системи та відповідні комплекти для модернізації тощо.

За повідомленнями, уряд України подав запити на розширення послуг супутникового зв’язку для терміналів Starlink та на обладнання й послуги для підтримки систем протиповітряної оборони Patriot.

Міністр оборони України Денис Шмигаль підтвердив, що США погодили продаж обладнання Україні на понад $300 млн для підтримки систем Patriot та закупівлю й обслуговування Starlink.

– Системи ППО Patriot є життєво важливими для України. Вони захищають наших людей, наші міста та критичну інфраструктуру від безперервних російських повітряних атак, – додав він.

Глава Міноборони подякував американським партнерам за підтримку.

